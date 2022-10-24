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我国工业互联网平台领域首批国家标准发布

2022年10月24日16:44 | 来源：人民网
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人民网北京10月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年10月14日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 41870-2022《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》和GB/T 23031.1-2022《工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准。

“工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础。”工业和信息化部表示，目前，国内多层次、系统化的工业互联网平台体系基本形成，具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过150家，服务工业企业超过160万家，平台提质、降本、增效作用不断显现。

据了解，《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》国家标准围绕推进平台规模化普及应用，提出了覆盖工业互联网平台应用全局、全过程、全要素的应用能力与绩效评价体系，引导工业企业通过评价挖掘工业互联网平台应用瓶颈，科学提升平台应用成效。《工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则》是《工业互联网平台 应用实施指南》一总五分系列国家标准中的基础性标准，明确了企业应用实施工业互联网平台的通用方法，引导企业加快构建基于平台的创新发展模式。

目前，2项标准已在全国31个省市、300余个城市与80余个细分行业的3万余家企业开展了应用验证。依据标准形成的“工业互联网平台应用普及率”“企业工业设备上云率”等关键指标已被列入《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”国家信息化规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等多项国家级、省部级规划文件，有效支撑有关战略规划的实施和跟踪，促进工业互联网平台高质量发展和规模化应用。

工业和信息化部表示，下一步将指导全国两化融合标委会（TC573）及有关起草单位，继续做好工业互联网平台领域重点标准研制和宣贯推广工作，加速推进工业互联网平台创新发展，构建多层次、全场景的工业互联网平台应用产业生态。

(责编：申佳平、高雷)
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