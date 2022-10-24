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民航局发布2023年支线航空补贴预算方案 8家航司获超1亿元补贴

2022年10月24日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京10月24日电 （记者乔雪峰）民航业一头连着经济社会发展大局，一头连着人民美好生活需求。

近日，民航局发布了《关于2023年民航支线航空补贴预算方案的公示》（以下简称《公示》），该《公示》根据《支线航空补贴管理暂行办法》民航发展基金使用管理有关规定，以2021年下半年至2022年上半年民航运输生产统计数据为依据，提出2023年民航支线航空补贴方案，公示期自2022年10月14至10月23日。

记者梳理发现，2023年民航支线航空补贴预算方案共涉及49家航空公司，补贴金额累计超18亿元，有8家航空公司获得补贴金额超1亿元。其中，南航补贴金额最高，为2.7116亿元。其他7家分别为川航2.3014亿元、东航2.207亿元、国航1.9919亿元、华夏航空1.7497亿元、西部航空1.4637亿元、西藏航空1.2762亿元、天津航空1.0507亿元。

支线航空指主要使用支线飞机，运营通联中小城市支线机场中短途航线的民航运营模式。支线航空是国内大循环的重要动力源。

业内人士表示，在我国，支线航空是短距离、中小城市之间的非主干航线，支线航空的成长壮大在提升地区通达性、改善百姓出行品质以及对地方经济社会发展有着不可替代的重要作用。

(责编：杨曦、高雷)
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