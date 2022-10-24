人民网北京10月24日电 （记者乔雪峰）近日，民航局发布了《关于2023年民航中小机场补贴资金方案的公示》（以下简称《公示》），该《公示》根据民航发展基金使用管理有关规定，以2021年下半年至2022年上半年民航机场生产统计数据为依据，提出2023年民航中小机场补贴方案，公示期自2022年10月14日至10月23日。

记者梳理发现，2023年民航中小机场补贴资金方案共涉及180座中小机场，涉及金额近18亿元。其中，补贴最高的前三座机场分别是遵义新舟机场2190万元、南充机场2061万元和库尔勒机场2051万元。

中小机场是机场网络和航线网络建设的重要节点，也是推动大众化航空市场发展的基础和支撑。中小机场对改善地区交通运输条件，满足人民群众日益增长的航空运输需求，促进地方社会经济发展发挥着重要作用。

业内人士表示，近年来，疫情对民航业造成了巨大冲击，中小机场经营陷入困境，部分机场关联产业也停工停产，许多员工停岗、待岗，稳就业形势严峻。对中小机场进行补贴有利于缓解中小机场运营压力，提升安全保障能力，促进中小机场安全平稳发展。

(责编：杨曦、高雷)

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