人民网北京10月24日电 （王绍绍）国家统计局数据显示，前三季度，网络零售占比提升，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。线下零售店铺销售继续改善，随着传统零售业态加速转型升级，消费场景和消费体验不断拓展提升，实体店铺零售逐步改善。

24日，国家统计局贸易外经司司长董礼华解读经济数据时表示，今年前三季度，消费市场总体保持恢复增长态势。线上消费对消费市场的拉动作用进一步显现，实体零售逐步改善，基本生活类商品销售增势良好，绿色升级类消费需求持续释放，乡村市场销售恢复较好。

同日，京东集团发布了主题为《新价值、新关系、新增长》的11.11消费趋势报告。数据显示，从消费端来看，过去五年（2017-2021年）参与京东11.11的用户数增长了近9成；而在产业端，过去五年参与京东11.11活动的商家增长了65%，商品种类扩充了83%，新品牌增加了40%。

报告认为，经过过去十年的快速发展，在持续满足海量用户的基本需求基础上，未来的消费升级主要表现为消费结构的不断优化和产业效率的持续升级。

报告还认为，消费的价值更多是经济、社会、文化等多重因素的综合体现，消费正通过创造时间价值、绿色价值、文化价值、情绪价值、探索价值。企业与消费者之间、产业链上的企业之间正在构建一种新关系，未来将产生更紧密的连接，满足消费者更丰富的需求。

从产业端来看，高效的数智化社会供应链一方面通过“全渠道”模式打破线上和线下零售渠道的边界，提升整个零售产业的融合价值；另一方面，通过开放基础设施和技术，实现“打造爆品-助力实体企业数字化转型-树立产业带降本增效标杆-推动产业质造升级”路径，在更大的产业生态内创造普惠价值。

京东消费数据显示，过去5年（2017-2021年），线上服务快速增长，从以家庭场景为中心，延伸至体育、健康、宠物、生产等场景。其中，生活服务的消费金额增长了30倍，汽车服务增长了20倍，健康服务增长了7倍。

与此同时，报告还显示，过去四年“国潮”相关的商家增长了240%，商品数量扩充了99%，新品牌增加了68%。在消费端，消费者对于“国潮”商品的消费热情增长迅猛，过去四年（2018-2021年）购买“国潮”相关商品的用户数增长了超9成，成交金额增长了284%，销量增长了411%。

值得注意的是，随着农村地区基础设施不断完善，以及数字技术的助力，来自全国各地的高质量“地标农产品”让消费者的“餐桌”实现快速升级，让农民实实在在增收，“高质量农产品-消费升级”的正循环正在加速运转。

数据还显示，地标农产品在整个农产品中的线上销售额占比逐年递增，已超过10%。高质量地标农产品不仅展现了消费升级的大趋势，同时也成为农业走向高质量、可持续发展的一条鲜明路径。京东在助力乡村振兴方面，凭借供应链方面的优势，搭建了原产地直采合作模式，实现产业降本增效，实现高质量农产品和农村消费升级的正循环，助力乡村振兴。

(责编：杨曦、高雷)

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