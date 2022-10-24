人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

报告揭示消费新趋势：结构不断优化 效率持续升级

2022年10月24日17:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月24日电 （王绍绍）国家统计局数据显示，前三季度，网络零售占比提升，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。线下零售店铺销售继续改善，随着传统零售业态加速转型升级，消费场景和消费体验不断拓展提升，实体店铺零售逐步改善。

24日，国家统计局贸易外经司司长董礼华解读经济数据时表示，今年前三季度，消费市场总体保持恢复增长态势。线上消费对消费市场的拉动作用进一步显现，实体零售逐步改善，基本生活类商品销售增势良好，绿色升级类消费需求持续释放，乡村市场销售恢复较好。

同日，京东集团发布了主题为《新价值、新关系、新增长》的11.11消费趋势报告。数据显示，从消费端来看，过去五年（2017-2021年）参与京东11.11的用户数增长了近9成；而在产业端，过去五年参与京东11.11活动的商家增长了65%，商品种类扩充了83%，新品牌增加了40%。

报告认为，经过过去十年的快速发展，在持续满足海量用户的基本需求基础上，未来的消费升级主要表现为消费结构的不断优化和产业效率的持续升级。

报告还认为，消费的价值更多是经济、社会、文化等多重因素的综合体现，消费正通过创造时间价值、绿色价值、文化价值、情绪价值、探索价值。企业与消费者之间、产业链上的企业之间正在构建一种新关系，未来将产生更紧密的连接，满足消费者更丰富的需求。

从产业端来看，高效的数智化社会供应链一方面通过“全渠道”模式打破线上和线下零售渠道的边界，提升整个零售产业的融合价值；另一方面，通过开放基础设施和技术，实现“打造爆品-助力实体企业数字化转型-树立产业带降本增效标杆-推动产业质造升级”路径，在更大的产业生态内创造普惠价值。

京东消费数据显示，过去5年（2017-2021年），线上服务快速增长，从以家庭场景为中心，延伸至体育、健康、宠物、生产等场景。其中，生活服务的消费金额增长了30倍，汽车服务增长了20倍，健康服务增长了7倍。

与此同时，报告还显示，过去四年“国潮”相关的商家增长了240%，商品数量扩充了99%，新品牌增加了68%。在消费端，消费者对于“国潮”商品的消费热情增长迅猛，过去四年（2018-2021年）购买“国潮”相关商品的用户数增长了超9成，成交金额增长了284%，销量增长了411%。

值得注意的是，随着农村地区基础设施不断完善，以及数字技术的助力，来自全国各地的高质量“地标农产品”让消费者的“餐桌”实现快速升级，让农民实实在在增收，“高质量农产品-消费升级”的正循环正在加速运转。

数据还显示，地标农产品在整个农产品中的线上销售额占比逐年递增，已超过10%。高质量地标农产品不仅展现了消费升级的大趋势，同时也成为农业走向高质量、可持续发展的一条鲜明路径。京东在助力乡村振兴方面，凭借供应链方面的优势，搭建了原产地直采合作模式，实现产业降本增效，实现高质量农产品和农村消费升级的正循环，助力乡村振兴。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告揭示消费新趋势：结构不断优化 效率持续升级
　　人民网北京10月24日电 （王绍绍）国家统计局数据显示，前三季度，网络零售占比提升，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。线下零售店铺销售继续改善，随着传统零售业态加速转型升级，消费场景和消费体验不断拓展提升，实体店铺零售逐步改善。…
我国工业互联网平台领域首批国家标准发布
　　人民网北京10月24日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年10月14日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准GB/T 41870-2022《工业互联网平台 企业应用水平与绩效评价》和GB/T 23031.1-2022《工业互联网平台 应用实施指南 第1部分：总则》2项国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准。 “工业互联网平台是新一代信息技术与制造业深度融合发展的产物，也是支撑新一轮工业革命的重要基础。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部