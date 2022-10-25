骑着共享单车，撑着共享雨伞，用着共享充电宝，走进共享办公室……随着我国共享经济驶入发展快车道，这种利用闲置资源，为供需双方降低成本、提高效率的新型消费理念已越来越深入人心。

数据显示，2021年我国共享经济市场交易规模已经达到了36881亿元，同比增长约9.2%。近日，由国家市场监督管理总局发展研究中心、中国标准化研究院等单位共同牵头制定的《共享经济 指导原则与基本框架》正式发布，这也是我国共享经济领域的首个国家标准。

该标准对共享经济作出定义：共享经济，即“资源供给者通过平台与资源使用者进行资源共享的经济模式”“交易标的仅涉及被交易资源的分时使用权，而不涉及其所有权。”

伴随共享经济发展壮大，市场也面临产品鱼龙混杂、定价不透明、消费者隐私泄露等一系列问题。值得注意的是，此次发布的国家标准提出了8项共享经济的指导原则，包括“采取保密方式处理个人信息”“以安全方式存储”“保障用户资金安全和使用利益”“保障从业人员用工制度、人身安全、福利、保险”等多个具体要求。

国家市场监督管理总局发展研究中心技术基础研究部主任、《共享经济 指导原则与基本框架》主要起草人陈云鹏对人民网《财米油盐》表示，共享经济是我国经济创新活动最活跃的领域之一，也是国家大力支持发展的新技术、新业态、新模式中最为典型的业态之一，在推动技术进步、提高市场效率、增加市场活力、促进带动就业等方面发挥着重要作用。

“我们在推动共享经济领域国家标准的研制过程当中，一个重要的原则就是，如何更加全面地、广泛地、准确地吸收当前我国共享经济实践中最普遍性的经验和人民企盼，从引领和规范行业高质量发展的角度出发，去设计标准的立项和内容。”陈云鹏指出，作为一项通用性、基础性的国家标准，该标准的出台将为下一部共享经济领域相关技术标准、管理标准、方法标准等内容的出台打下坚实基础，也有利于发挥标准对共享经济规范健康发展的引领和技术保障作用。

(责编：申佳平、高雷)

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