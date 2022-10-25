人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

《财米油盐》| 万亿市场“说明书”来了，帮你读懂共享经济

2022年10月25日08:37 | 来源：人民网
小字号

骑着共享单车，撑着共享雨伞，用着共享充电宝，走进共享办公室……随着我国共享经济驶入发展快车道，这种利用闲置资源，为供需双方降低成本、提高效率的新型消费理念已越来越深入人心。

数据显示，2021年我国共享经济市场交易规模已经达到了36881亿元，同比增长约9.2%。近日，由国家市场监督管理总局发展研究中心、中国标准化研究院等单位共同牵头制定的《共享经济 指导原则与基本框架》正式发布，这也是我国共享经济领域的首个国家标准。

该标准对共享经济作出定义：共享经济，即“资源供给者通过平台与资源使用者进行资源共享的经济模式”“交易标的仅涉及被交易资源的分时使用权，而不涉及其所有权。”

伴随共享经济发展壮大，市场也面临产品鱼龙混杂、定价不透明、消费者隐私泄露等一系列问题。值得注意的是，此次发布的国家标准提出了8项共享经济的指导原则，包括“采取保密方式处理个人信息”“以安全方式存储”“保障用户资金安全和使用利益”“保障从业人员用工制度、人身安全、福利、保险”等多个具体要求。

国家市场监督管理总局发展研究中心技术基础研究部主任、《共享经济 指导原则与基本框架》主要起草人陈云鹏对人民网《财米油盐》表示，共享经济是我国经济创新活动最活跃的领域之一，也是国家大力支持发展的新技术、新业态、新模式中最为典型的业态之一，在推动技术进步、提高市场效率、增加市场活力、促进带动就业等方面发挥着重要作用。

“我们在推动共享经济领域国家标准的研制过程当中，一个重要的原则就是，如何更加全面地、广泛地、准确地吸收当前我国共享经济实践中最普遍性的经验和人民企盼，从引领和规范行业高质量发展的角度出发，去设计标准的立项和内容。”陈云鹏指出，作为一项通用性、基础性的国家标准，该标准的出台将为下一部共享经济领域相关技术标准、管理标准、方法标准等内容的出台打下坚实基础，也有利于发挥标准对共享经济规范健康发展的引领和技术保障作用。

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》| 万亿市场“说明书”来了，帮你读懂共享经济
　　骑着共享单车，撑着共享雨伞，用着共享充电宝，走进共享办公室……随着我国共享经济驶入发展快车道，这种利用闲置资源，为供需双方降低成本、提高效率的新型消费理念已越来越深入人心。 数据显示，2021年我国共享经济市场交易规模已经达到了36881亿元，同比增长约9.2%。…
报告揭示消费新趋势：结构不断优化 效率持续升级
　　人民网北京10月24日电 （王绍绍）国家统计局数据显示，前三季度，网络零售占比提升，全国实物商品网上零售额同比增长6.1%，增速明显快于社会消费品零售总额，继续保持较快增长。线下零售店铺销售继续改善，随着传统零售业态加速转型升级，消费场景和消费体验不断拓展提升，实体店铺零售逐步改善。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部