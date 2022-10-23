原标题：梦天实验舱将于本月发射 中国空间站建造进入收官阶段

按照中国空间站建造计划，梦天实验舱将于本月实施发射。目前，工程各系统正展开各项测试准备工作，确保中国空间站建造任务如期完成。

这几天，神舟十四号飞行乘组对空间站组合体进行精心维护和照料，为迎接梦天实验舱的到访做好准备。目前，乘组已在轨驻留超过4个月，身心状态良好。在海南文昌航天发射场，执行梦天实验舱和天舟五号发射任务的两箭两舱（船）同时在场区进行测试。

酒泉卫星发射中心正同步开展载人飞船发射和回收任务准备，神舟十五号载人飞行任务已经全面进入准备阶段。测控通信系统全天候值守，保障空间站安全稳定运行，神舟十五号乘组正在加紧训练，各项空间科学实验扎实稳步推进。

(责编：崔元苑、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经