人民网北京10月22日电 （记者李栋）截至目前，全国秋粮收获已达到10.78亿亩。据国家粮食和物资储备局最新数据显示，主产区已累计收购中晚稻800万吨左右，南方地区中晚稻正陆续上市，收购进度快于上年。

连日来，黑龙江省各级农业农村部门抓住晴好天气，组织农户积极抢收快收，确保颗粒归仓。

“截至10月19日，全省水稻收获基本结束，收获进度比去年同期快4.1个百分点。”黑龙江省农业农村厅相关负责人介绍，继10月15日该省大豆收获基本结束后，10月19日全省水稻收获也基本结束，玉米收获已超八成，其他粮食作物和饲草饲料作物收获已经完成。“力争10月25日前完成大面积玉米收获，确保秋粮颗粒归仓。”

“从秋整地情况看，黑龙江省秋整地面积7827.9万亩，其中旱田已整地5453.7万亩，水田已整地2374.2万亩。”该负责人表示。

在秋收加速推进的同时，全国秋冬种也同步展开。截至目前，全国秋冬种过半，播种进入高峰期。各主产区采取措施，全力提升冬小麦和冬油菜播种质量。

中央气象台预计，未来几天，四川盆地、湖南北部、贵州西部、云南南部和中东部、广东沿海等地部分地区有小到中雨，对缓解气象干旱有利，但其余大部分旱区仍将少雨，气象干旱将持续或发展，需要继续做好防旱抗旱相关工作。

“北方大部要抓住晴好天气，加快秋收扫尾，做好晾晒仓储工作，防止发芽霉变。江南地区要适时收获部分已成熟晚稻，华南地区要加强晚稻后期管理，夯实全年粮食丰收基础。”农业专家建议。

(责编：董童、章斐然)

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