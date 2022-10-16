原标题：高1.65米！目前最大数码相机亮相

科技日报北京10月15日电 （记者刘霞）世界上最大的天文数码相机在美国能源部下属斯坦福直线加速器（SLAC）国家加速器实验室亮相！据英国《新科学家》网站近日报道，这款相机高1.65米，比汽车还高，拥有32亿像素。在未来十年内，它将帮助科学家研究数十亿星系，以更好地揭示暗物质的本质。

作为“空间和时间遗产调查”（LSST）项目的一部分，这款名为“LSST Camera”的相机将于2024年底被安装在位于智利塞罗·帕松山顶的薇拉·库珀·鲁宾天文台上，并在未来十年对大约200亿个星系进行拍摄编目。这座天文台以天体物理学家薇拉·库珀·鲁宾的名字命名，以纪念她在暗物质研究领域的重要贡献。

研究人员指出，届时这款相机每晚将收集数十太字节（TB，万亿字节）的数据，增进人们对宇宙的了解，帮助研究人员揭示神秘暗物质的本质，更好地了解星系是如何形成的。

LSST相机的工作原理与其他任何数码相机一样，但它的体积要大得多，其上安装了189个传感器，会接收恒星等物体发出的光线，并将其转换为电信号，从而转换为数字图像。每个传感器大约有16毫米大，包含的像素比一部苹果手机更多。总体而言，该数码相机拥有32亿像素，可以拍摄出分辨率极高的图像——足以看到月球上的尘埃颗粒。而且，该数码相机上最大的透镜直径为1.57米，是迄今同类透镜中最大的。

LSST相机项目经理文森特·里奥特表示，2020年，在相机上安装任何镜头或快门之前，SLAC研究人员对传感器进行了测试，现在所有其他永久部件都已经安装就位，相机将经过5个月的严格测试，以避免在搬上山顶后再排除故障。

(责编：罗知之、章斐然)

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