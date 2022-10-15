人民网北京10月15日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至9月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物29.21亿吨，同比增加1.74亿吨、增长6.3%。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供强有力的运输支撑。

铁路货运能力持续增长。我国铁路部门发挥全国铁路“一张网”和集中统一调度指挥的优势，充分运用新线开通以及配合防疫部分客车停开释放出的货运能力，深入开展货运增量行动，统筹运用线路、场站、机车、车辆及人力资源，优化运输组织，增开大宗货物直达列车，提升装卸车效率，强化两端接驳，为物流保通保畅、稳住经济大盘提供有力运输保障。1至9月份，国家铁路日均装车17.75万车、同比增长6.8%，其中9月18日单日装车187705车，创历史新高。

电煤运输保障精准有力。用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、乌将线等主要煤运通道，增开煤运重载列车，精心组织北煤南运、西煤东运和疆煤外运，持续加大电煤保供力度。紧密对接地方政府经济运行部门和电厂企业，对电煤运输需求做到“充分满足、应装尽装”。

1至9月份，国家铁路发送煤炭15.7亿吨，同比增长11.1%；其中电煤11亿吨，同比增长17%。截至9月30日，全国363家铁路直供电厂存煤6548万吨，同比增加3566万吨；可耗天数29天、同比增加15天，保持较高水平。

国际联运保持畅通高效。在严格落实口岸疫情防控措施的前提下，加强国际铁路合作，提升口岸交接能力和效率，保障国际供应链安全稳定畅通。

1至9月份，中欧班列累计开行1.2万列、发送货物118万标箱，同比增长7%、8%；绥芬河、满洲里、二连浩特、阿拉山口、霍尔果斯等铁路主要口岸单日交接车数量多次刷新历史纪录，日均交接车稳定在4400车以上，各大口岸运量屡创新高。

西部陆海新通道海铁联运集装箱累计发送货物55.5万标准箱，同比增长22%；中越国际货物列车发送货物102.8万吨，同比增长21%；中老铁路常态化开行5对国际货物列车，累计运输跨境货物136万吨。

货运服务品质不断提升。加快铁路货运基础设施建设，今年以来累计建成投用铁路专用线58条、物流基地4个，进一步提升了铁路物流网络的通达性和覆盖面。大力发展以敞顶箱直通运输、铁水联运为主的集装箱多式联运，提升综合运输服务能力。

1至9月份，国家铁路集装箱日均装车42093车、累计发送2298万标准箱，同比分别增长19.8%、19.8%，铁水联运完成855.4万标箱，同比增长28.3%。优化铁路95306系统功能，进一步提升用户体验和办理效率，累计网上办理货运业务2736万单，涉及货物28.3亿吨。

该负责人指出，下一步，铁路部门将坚持服务国家战略、经济发展和民生需求，充分发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，加大货运保通保畅工作力度，精心组织迎峰度冬发电供暖用煤保供行动，优质高效服务各类市场主体，为稳住经济大盘多做贡献。

(责编：罗知之、章斐然)

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