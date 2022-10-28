人民网记者 夏晓伦

10月22日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京胜利闭幕。学报告、谈感想、谋发展，连日来，党的二十大报告在社会各界、各族群众引发热烈反响。

报告回顾总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略谋划。对此，企业界人士纷纷表示，要坚定发展信心，做强做优实体经济，开辟发展新领域新赛道，坚定不移地推进中国式现代化。

坚定不移推进中国式现代化

党的二十大报告提出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

党的二十大代表，中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长白涛表示，身处经济金融工作领域，对此感受深刻，党中央的权威是危难时刻全党全国各族人民迎难而上的根本依靠，人民至上是作出正确抉择的根本前提，制度优势是形成共克时艰磅礴力量的根本保障，科学决策和创造性应对是化危为机的根本方法，科技自立自强是促进发展大局的根本支撑。

蒙牛集团总裁卢敏放表示，食品工业、特别是乳制品产业，是建设农业强国、制造强国、质量强国的关键产业之一，是发展中国式现代化的关键产业之一。乳制品企业要深入实施创新驱动发展战略，加大自主研发和创新力度，积极探索更适合中国人身体膳食结构的营养乳品，以高品质产品为国人的营养健康保驾护航

党的二十大报告提出，“加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化”“深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加大油气资源勘探开发和增储上产力度”。

胜利石油管理局执行董事、党委书记牛栓文表示，报告为能源行业高质量发展指明了方向，代表们对生态文明建设的认识高度一致，生态优先、绿色发展是普遍共识，“特别是报告提出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，提示我们在发展过程中要正确处理人与自然、发展与保护的关系。当自然保护区的生态保护与油气勘探开发发生矛盾时，一定以保护生态为先。”

保利发展控股集团党委书记、董事长刘平表示，报告提出了“中国式现代化”，为推动人类社会进步、世界繁荣发展提供了新选择、新机遇。物质文明和精神文明相协调的中国式现代化，是物的全面丰富和人的全面发展，是最终实现全体人民共同富裕的关键。

“报告为我们擘画了宏伟蓝图，指明了前行方向，也深深激励着我们要踔厉奋发、笃行不怠。国资央企担负着实现高质量发展的重大历史使命，要扎实推进国资央企高质量发展，为实现中国式现代化、全面推进中华民族伟大复兴作出积极贡献。”刘平说。

做强做优实体经济

党的二十大报告提出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

党的二十大代表，红豆集团党委书记、董事局主席周海江表示，无论放在哪个时代、哪个国家，实体经济都是立国之本。坚守实体经济，就是要聚焦实业、做精主业、积极进化。

“传统产业要加速转型升级，加快推动数字经济与实体经济融合发展，更好提升企业发展的韧性与创新能力。同时，以数智化为进化路径，在各板块、全产业链推动了智能化改造，激活了新的增长点。”周海江说。

全国工商联常委、德力西集团董事局主席胡成中表示，“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，这对中国制造业来说，既是鼓舞也是鞭策。特别是龙头企业，要从产业基础高级化、产业链现代化的高度来理解和响应国家战略，在各自所处行业内充分发挥示范引领作用，促进数字技术与制造业深度融合，以自主可控的高质量发展成果，确保产业链、供应链安全，为国家中长期发展构筑强有力的基石。

齐心集团董事长陈钦鹏表示，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，其中特别提到“数字中国”，作为数字经济的见证者和参与者，备受鼓舞。自十四五规划发布以来，“数字经济”持续在各行各业生根发芽，数字化将驱动实业百花齐放、百家争鸣，“未来要加快企业数字化转型，加强数字化平台的运营服务能力，为政企数字化采购转型保驾护航，为实体经济的创新发展提供澎湃动力。”

北京中交兴路信息科技有限公司董事长夏曙东表示，报告令人振奋，鼓舞人心。建设现代产业体系纲要是发展现代物流的指路明灯，深刻勾画出未来方向。从与实体经济深度融合到交通强国，再到数字中国，无不催人奋进，使交通人、物流人脚下之路走得更坚定更扎实。

“接下来的五年是中国由物流大国迈向物流强国的关键时期。增强经济持续增长动力、推动社会生产力水平整体跃升、提升产业链供应链韧性，强大的物流数字化是新型基础设施的基础，事关国民经济稳定，是畅通国内大循环新发展格局的重要支撑。物流强国和物流数字化的背后是高水平科技的自立自强，数字化创新是制胜法宝。掌握关键核心技术，才能把握发展主动权，于变局中开新局。”夏曙东说。

360集团创始人周鸿祎表示，要践行科技报国理念，坚持发展硬核科技，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，增强自主创新能力，捍卫国家数字空间主权。面对数字化发展新浪潮，企业要投身产业数字化，构建数字安全运营服务体系，解决实体制造、航空航天、智慧城市等新型场景中涌现出的数字安全技术难题，为建设现代化产业体系提供安全保障。

阳光保险集团党委书记、董事长张维功表示，报告为金融工作提供了全局性、战略性、前瞻性的行动纲领，保险企业要以党的二十大精神为指引，紧紧围绕保险保障的核心职能，服务实体经济、保障民生福祉，从风险保障与资金支持两端发力，为建设现代化产业体系、推进产业转型升级贡献保险力量。

微众银行党委书记、行长李南青表示，民营银行要聚焦小微融资难题，专注服务实体经济，助力建设现代化产业体系；聚焦缩小城乡差距，支持乡村振兴战略，促进共同富裕；聚焦科技自强自立，扎实推进高质量发展，为全面建成社会主义现代化强国、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

新领域新赛道孕育新动能

党的二十大报告提出，必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

维信诺董事长、总裁张德强表示，这些重大部署为企业指明了未来发展的大方向，尤其对于“技术密集型、长周期、重资产”的显示产业来说十分利好，作为在显示行业奋斗了二十余年的老兵，感到非常激动和振奋。报告中提出了“开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势”，为显示产业高质量发展点明了实施路径。要继续坚持创新驱动发展，坚持开放合作，充分发挥龙头企业的带头作用，牵引上下游融通创新，共建良性循环、更有韧性、安全水平高的产业链，推动我国显示产业向高质量发展迈进。

中国铁建投资集团党委书记、董事长高治双表示，报告中强调“积极稳妥推进碳达峰碳中和，有计划分步骤实施碳达峰行动”，为拓展新兴产业投资指明了方向。要将传统基础设施与碳基础设施融合建设，构建全新的、科学有效的碳治理体系。以碳基础设施建设为牵引，加速推动建筑领域实现碳治理能力提质升级，赋能绿色低碳转型，为实现碳达峰碳中和目标贡献力量。

燧原科技创始人、董事长、CEO赵立东表示，报告深刻指明了教育、科技、人才对于党和国家事业发展的重要性，为下一步工作指明了方向、提供了遵循。开辟发展新领域新赛道，既要有创新实力，也要有创新自信。一方面要认真夯实根基，弄通基础理论和技术原理，完善和延伸产业链条；另一方面，要敢于尝试新方法、闯出新路子，争当新领域新赛道的开拓者、先行者、奋进者。

泰康保险集团执行副总裁、泰康人寿总裁程康平表示，报告为如何做好新时代金融工作提供了根本依据，进一步指明了金融业高质量发展的方向与目标。保险企业要切实发挥保险保障天职，提高保险服务的人民性，助力多层次社会保障体系建设，深耕寿险产业链，以创新的商业模式助力现代产业体系建设。

泛华集团党委书记、董事长杨天举表示，报告阐述的系列重要论述为高质量发展擘画了未来蓝图，制定了行动纲领。以数字为驱动、以产业为动能、以现代农业为基础、以新型城镇化为载体的“新四化”的高度融合，推进新型城镇化的产业兴城、以城促产、产城一体、智慧生态、城乡统筹、创新驱动、文化提升和可持续发展，并通过四化高度融合将生态文明建设融入新型城镇化的经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程。

坚定信心推进高质量发展

党的二十大报告提出，改革开放和社会主义现代化建设深入推进，书写了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹新篇章，我国发展具备了更为坚实的物质基础、更为完善的制度保证，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程。

海尔集团党委书记、董事局主席、首席执行官周云杰表示，要坚决贯彻报告精神，坚定落实“三个坚持”：一是坚持党的全面领导，擦亮党建品牌；二是坚持中国特色社会主义道路，坚定融入国家发展的大格局，讲好中国故事；三是坚持以人民为中心，让大家走上共同富裕的道路。

贝壳董事长兼CEO彭永东说：“报告提出了‘要构建高水平社会主义市场经济体制’‘毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展’，让我们心中有了‘定心丸’。作为民营企业，要沿着中国式现代化道路指引的方向，自觉顺应时代发展，勇于拼搏进取。要坚持技术向善、科技创新，发展新赛道、寻找新动能、形成新优势。要坚持合法合规经营，切实履行社会责任，做难而正确的事，不断促进企业高质量发展，为共同富裕做出更大的贡献。”

圆通速递党委书记、董事长喻渭蛟表示，快递企业要以红色力量引领企业高质量发展，坚持一切以市场客户体验为中心，为客户创造价值，建设国际供应链网络生态命运共同体，积极推进快递进村、进厂和出海，为加快实现快递强国、交通强国，全面建设社会主义现代化强国贡献力量。

斯凯奇中国合伙人,斯凯奇中国、韩国及东南亚首席执行官陈伟利表示：“二十大报告为我们的发展进一步指明了方向，提供了广阔的发展机遇和成长空间。自双循环政策落实以来，我们能看到中国经济快速稳定的发展，感受到营商政策的不断优化，为外企提供了更大的发展机遇。我们必定紧跟中国政府的发展方向与政策方针，‘在中国，为中国’的决心坚定不移，加快推进高质量发展，坚持数智化改革、发挥创新意识、促进绿色可持续发展,创造美好生活。”





(责编：杨曦、高雷)

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