人民网北京10月24日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布三季度多项宏观经济数据显示，今年以来，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，国民经济顶住压力持续恢复，三季度经济恢复向好，明显好于二季度，生产需求持续改善，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，总体运行在合理区间。

初步核算，前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。分产业看，第一产业增加值54779亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值350189亿元，增长3.9%；第三产业增加值465300亿元，增长2.3%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长3.9%。

粮食生产形势较好，畜牧业平稳增长

前三季度，农业（种植业）增加值同比增长3.8%。全国夏粮早稻产量合计17553万吨，比上年增加155万吨，增长0.9%。秋粮播种面积稳中有增，秋粮生产有望丰收。前三季度，猪牛羊禽肉产量6711万吨，同比增长4.4%，其中猪肉、牛肉、禽肉、羊肉产量分别增长5.9%、3.6%、1.7%、1.5%；牛奶产量增长7.7%，禽蛋产量增长2.7%。三季度末，生猪存栏44394万头，同比增长1.4%，其中能繁殖母猪存栏4362万头；生猪出栏52030万头，同比增长5.8%。

工业生产恢复加快，装备制造业和高技术制造业较快增长

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上半年加快0.5个百分点。分三大门类看，采矿业增加值同比增长8.5%，制造业增长3.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.6%。高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长8.5%、6.3%，快于全部规模以上工业4.6、2.4个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.6%；股份制企业增长4.9%，外商及港澳台商投资企业下降0.1%；私营企业增长3.4%。分产品看，新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长112.5%、33.7%。三季度，规模以上工业增加值同比增长4.8%，比二季度加快4.1个百分点。其中，9月份规模以上工业增加值同比增长6.3%，比上月加快2.1个百分点，环比增长0.84%。9月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.7个百分点；企业生产经营活动预期指数为53.4%，上升1.1个百分点。1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55254亿元，同比下降2.1%。

服务业持续恢复，现代服务业增势较好

前三季度，服务业增加值同比增长2.3%，比上半年加快0.5个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业增加值分别增长8.8%、5.5%。三季度，服务业增加值同比增长3.2%，二季度为下降0.4%。前三季度，服务业生产指数同比增长0.1%。9月份，服务业生产指数同比增长1.3%。1-8月份，全国规模以上服务业企业营业收入同比增长5.1%，比1-7月份加快0.9个百分点；其中，信息传输、软件和信息技术服务业增长8.2%，卫生和社会工作增长8.7%。9月份，服务业商务活动指数为48.9%。从行业情况看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于60.0%以上较高景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为56.1%。

市场销售逐步改善，基本生活类商品销售较快

前三季度，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%，上半年为同比下降0.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额277753亿元，同比增长0.7%；乡村消费品零售额42552亿元，增长0.9%。按消费类型分，商品零售289055亿元，同比增长1.3%；餐饮收入31249亿元，下降4.6%。基本生活类消费增势较好，限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.1%、6.9%。全国网上零售额95884亿元，增长4.0%。其中，实物商品网上零售额82374亿元，增长6.1%，占社会消费品零售总额的比重为25.7%。三季度，社会消费品零售总额同比增长3.5%，二季度为下降4.6%。其中，9月份社会消费品零售总额同比增长2.5%，环比增长0.43%。

固定资产投资稳中有升，高技术产业投资较快增长

前三季度，全国固定资产投资（不含农户）421412亿元，同比增长5.9%。分领域看，基础设施投资同比增长8.6%，制造业投资增长10.1%，房地产开发投资下降8.0%。分产业看，第一产业投资同比增长1.6%，第二产业投资增长11.0%，第三产业投资增长3.9%。民间投资增长2.0%。高技术产业投资增长20.2%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长23.4%、13.4%。高技术制造业中，电子及通信设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资分别增长28.8%、26.5%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、研发设计服务业投资分别增长22.1%、18.7%。社会领域投资增长13.2%，其中卫生、教育投资分别增长31.2%、8.1%。全国商品房销售面积101422万平方米，同比下降22.2%；商品房销售额99380亿元，下降26.3%。三季度，固定资产投资同比增长5.7%，比二季度加快1.5个百分点；9月份固定资产投资环比增长0.53%。

居民消费价格温和上涨，工业生产者出厂价格涨幅回落

前三季度，全国居民消费价格（CPI）同比上涨2.0%，涨幅比上半年扩大0.3个百分点。分类别看，食品烟酒价格同比上涨1.9%，衣着价格上涨0.6%，居住价格上涨1.0%，生活用品及服务价格上涨1.1%，交通通信价格上涨5.9%，教育文化娱乐价格上涨2.0%，医疗保健价格上涨0.7%，其他用品及服务价格上涨1.3%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨2.7%，鲜菜价格上涨8.7%，鲜果价格上涨13.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.9%。三季度，全国居民消费价格同比上涨2.6%。其中，9月份居民消费价格同比上涨2.8%，环比上涨0.3%。

前三季度，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.9%，涨幅比上半年收窄1.8个百分点。三季度工业生产者出厂价格同比上涨2.5%。其中，9月份工业生产者出厂价格同比上涨0.9%，环比下降0.1%。前三季度，全国工业生产者购进价格同比上涨8.3%，涨幅比上半年收窄2.1个百分点；其中，9月份同比上涨2.6%，环比下降0.5%。

就业形势总体稳定

前三季度，全国城镇调查失业率平均为5.6%，其中三季度平均为5.4%，比二季度下降0.4个百分点。9月份，全国城镇调查失业率为5.5%，比上月上升0.2个百分点。本地户籍人口调查失业率为5.4%；外来户籍人口调查失业率为5.6%，其中外来农业户籍人口调查失业率为5.5%。16-24岁人口、25-59岁人口调查失业率分别为17.9%、4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.8%。全国企业就业人员周平均工作时间为47.8小时。三季度末，外出务工农村劳动力总量18270万人。

居民收入平稳增长，农村居民收入增长快于城镇

前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，同比名义增长5.3%；扣除价格因素实际增长3.2%，比上半年加快0.2个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入37482元，同比名义增长4.3%，实际增长2.3%；农村居民人均可支配收入14600元，同比名义增长6.4%，实际增长4.3%。从收入来源看，全国居民人均工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入分别名义增长5.1%、5.2%、5.8%、5.6%。全国居民人均可支配收入中位数23277元，同比名义增长5.1%。

国家统计局新闻人发言人表示，总的来看，我国经济克服多重超预期冲击的不利影响，主要指标恢复回稳，保持在合理区间，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。下阶段，要继续做好“六稳”“六保”工作，狠抓相关政策落实见效，充分释放政策效能，着力保市场主体稳就业稳物价，扩大有效需求，推改革激活力，巩固经济恢复发展基础，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。

(责编：杨曦、高雷)

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