人民网北京10月24日电 （黄盛）日前，上交所、深交所发布公告表示，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，两家交易所将新增600只融资融券的标的股票。调整自2022年10月24日起实施。

其中，上交所将主板两融标的股票数量由现有的800只扩大到1000只。此次主板融资融券标的股票范围扩大后，主板标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值达到95%，实现了对沪深300指数成分股中沪市成分股的全覆盖，对中证500指数成分股、中证1000指数成分股中沪市成分股的覆盖率分别达到98%、86%。

深交所将深市注册制股票以外的两融标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次标的股票范围扩大后，深市标的股票流通市值占深市全部A股股票流通市值的比例接近90%，实现对创业板指数成份股、沪深300指数中深市成份股的全覆盖，对中证500指数、中证1000指数中深市成份股的覆盖率分别达到97%、83%。本次新增的400只股票中，流通市值在100亿元以下的股票数量占比超7成，先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域股票数量占比近6成，进一步拓宽了中小市值股票覆盖面。

据悉，目前，除注册制股票上市首日纳入融资融券标的证券范围外，此次扩大将进一步增加标的股票的覆盖面和代表性。根据9月末数据，上交所扩围后，标的股票数量占沪市主板上市公司的数量将由48%提高至60%；标的扩大后，主板标的股票流通市值占沪市主板A股流通市值达到95%，实现了对沪深300指数成分股中沪市成分股的全覆盖，对中证500指数成分股、中证1000指数成分股中沪市成分股的覆盖率分别达到98%、86%。

深交所扩围后，标的股票流通市值占深市全部A股股票流通市值的比例接近90%，实现对创业板指数成份股、沪深300指数中深市成份股的全覆盖，对中证500指数、中证1000指数中深市成份股的覆盖率分别达到97%、83%。

对于下一步工作安排，两家交易所均表示，将继续践行“建制度、不干预、零容忍”方针，按照“四个敬畏、一个合力”要求，持续优化融资融券基础制度，引导证券公司进一步提升风险管理水平，共同促进两融业务长期健康发展，同时希望投资者高度关注融资融券交易的杠杆特性及业务风险，树立理性投资观念，防范投资风险。

(责编：申佳平、高雷)

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