数字人民币累计交易金额超千亿元
2022年10月21日06:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京10月20日电 （记者吴秋余）记者从中国人民银行获悉：近年来，人民银行扎实开展数字人民币研发试点各项工作，已先后选择15个省份的部分地区开展数字人民币试点，并综合评估确定了10家指定运营机构。截至今年8月底，试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。
今年以来，各试点地区累计开展了近30次数字人民币消费红包活动，各商业机构还开展了多次市场化推广活动，有力促进社会消费回补与潜力释放。多地电子政务服务平台开通数字人民币支付服务，支持线上线下渠道办理各类公共事业缴费，利用数字人民币发放退税资金、医保月结款专项资金、困难群众帮扶资金、“专精特新”企业扶持资金等。此外，数字人民币服务下沉到县域农村，基于农产品销售、惠农补贴发放等特色场景拓展农村金融服务覆盖面，助力乡村振兴和数字乡村建设。
人民银行表示，将继续推动数字人民币业务持续健康发展，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。
《 人民日报 》（ 2022年10月21日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：建议大型养殖企业保持正常出栏节奏
- 人民网北京10月20日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发展改革委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。…
相关新闻
- 评论
- 关注