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原标题：中国十年成就：举世瞩目 惠及全球

神舟载人飞船返回舱、高端芯片模块、中国自主研发疫苗、高精度工业六轴机器人、5G智慧灯杆、AR智能制造产品系统……10月27日，在北京展览馆举办的“奋进新时代”主题成就展上，外国专家们纷纷驻足观看这些科技感十足的实物、模型，感受中国科技创新的非凡成就。

一艘中国经济“奇迹”号巨轮模型在中央综合展区展出，模型上的一组组数据折射出我国制造强国建设取得的突出成绩。

中国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增长到2021年的31.4万亿元，制造业增加值占全球比重从22.3%增长到近30%，高技术制造业增加值占比从9.4%增长到15.1%。

在听了现场讲解员的介绍后，来自中国科学院大学的博士后研究员阿米尔侯赛因·卡拉穆兹安表示，此次展览为在华外国专家提供了相互交流、了解中国的机会，让他们能够全面了解中国过去十年取得的进步，他对于中国在太空探索和新冠疫苗研发方面取得的成就印象深刻。

“中国科技在很多方面都处于世界领先地位，取得了令人印象深刻的成就。”就职于北京科技大学科技史与文化遗产研究院的西班牙籍专家胡安告诉科技日报记者，机器人等新兴技术已应用于他所从事的考古领域，同时，5G等信息通信技术的发展也让他在中国的生活非常便利。

来自中国科学院地质与地球物理研究所美籍专家米罗斯教授对中国在航空航天领域取得的成就表示赞赏。他自豪地表示，自己所在的中国科学院地质与地球物理研究所在嫦娥五号月球科研样品研究方面取得了突破性进展。他期待中美在太空探索领域开展更多密切合作，共同放眼宇宙。

在地方展区的贵州单元，外国专家们被一本本细致的扶贫笔记、一张张幸福的笑脸所吸引，他们感受到贵州在脱贫攻坚方面取得的丰硕成果。

“中国在脱贫攻坚领域成就卓著，在这一成就的驱动下，中国人民改善了住房条件，获得了更好的教育机会。”中央民族大学教授马克·力文如是说。他还强调，中国在过去十年取得的成就是全面的，而不仅仅局限于某一领域，各个领域的成就相互促进，共同推动了更高质量的发展。

北京师范大学社会学院教授罗伯特·沃克表示，中国取得了令人瞩目的脱贫成就，在他看来，科技对改善人民生活水平起到了巨大作用。

在记者现场采访中，外国专家们纷纷表示，“一带一路”倡议有助建立全球良好合作生态。

来自墨西哥的对外经济贸易大学外语学院教师爱德华表示，中墨双方在交通基础设施和汽车制造等领域合作进展顺利。他盛赞“一带一路”倡议对于建立全球良好合作生态的作用。他表示，该倡议对拉美国家提高国际贸易和对外投资水平有所助益。

“‘一带一路’倡议对于建立一个更积极、更发达的全球社会起到了重要作用。中国乐于将发展成果分享给其他国家，对那些倡议参与国来说，这将是一个非常难得的机会。”马克·力文说。

罗伯特·沃克还表示，从本次参观中，他看到了希望和潜力，看到了中国对于建设人类命运共同体的重视。他盛赞，“一带一路”倡议是一个惠及所有国家的愿景，有利于增进全球团结。

(责编：赵竹青、陈键)

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