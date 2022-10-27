人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

蒙牛联合中国航天发布“航天菌株”

2022年10月27日19:18 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月27日电（记者杜燕飞）今日，蒙牛集团与中国航天基金会在京召开航天菌株发布会，联合发布了我国自主研发的“2016国人1号菌株”和“2016国人2号菌株”。这两株益生菌均为太空培育型菌株，是航天与食品行业的创新融合。

据蒙牛研发高级工程师王国宏介绍，航天菌是蒙牛的重点研发方向，2016年随神舟十一号载人飞船进入太空的菌株是蒙牛自主研发，这些菌株在经历了太空剧烈的温差变化、高强度太空辐射、微重力等多种考验后，除了耐受性能的提高之外，还能够显著改善宿主的肠道健康和代谢健康，具有良好的应用潜力。基于这些菌株的研究成果，蒙牛目前已公开发表7篇文献、申请10项专利。

中国航天基金会理事长吴志坚表示，“航天菌株”的研发是航天技术在民用领域的实践成果，对于应用航天技术造福人民生活具有很好的示范作用。中国航天与蒙牛在产品创新、技术研发、人才培养、航天科普等方面展开全面合作，取得了系列成果。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程表示，作为中国航天事业连续19年的合作伙伴，蒙牛将借助中国航天工程，加强益生菌种质科研和培育，形成更多的功能菌株储备，为乳业新品研发、产品创新提供了一条新途径。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
蒙牛联合中国航天发布“航天菌株”
　　人民网北京10月27日电（记者杜燕飞）今日，蒙牛集团与中国航天基金会在京召开航天菌株发布会，联合发布了我国自主研发的“2016国人1号菌株”和“2016国人2号菌株”。这两株益生菌均为太空培育型菌株，是航天与食品行业的创新融合。…
拉动GDP增长1个百分点 中国外贸展现韧性活力
　　人民网北京10月27日电 （记者赵竹青）10月27日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来，中国外贸努力克服多种不利因素冲击，展现较强的韧性与活力，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部