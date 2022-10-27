人民网北京10月27日电（记者杜燕飞）今日，蒙牛集团与中国航天基金会在京召开航天菌株发布会，联合发布了我国自主研发的“2016国人1号菌株”和“2016国人2号菌株”。这两株益生菌均为太空培育型菌株，是航天与食品行业的创新融合。

据蒙牛研发高级工程师王国宏介绍，航天菌是蒙牛的重点研发方向，2016年随神舟十一号载人飞船进入太空的菌株是蒙牛自主研发，这些菌株在经历了太空剧烈的温差变化、高强度太空辐射、微重力等多种考验后，除了耐受性能的提高之外，还能够显著改善宿主的肠道健康和代谢健康，具有良好的应用潜力。基于这些菌株的研究成果，蒙牛目前已公开发表7篇文献、申请10项专利。

中国航天基金会理事长吴志坚表示，“航天菌株”的研发是航天技术在民用领域的实践成果，对于应用航天技术造福人民生活具有很好的示范作用。中国航天与蒙牛在产品创新、技术研发、人才培养、航天科普等方面展开全面合作，取得了系列成果。

蒙牛集团党委副书记、执行总裁李鹏程表示，作为中国航天事业连续19年的合作伙伴，蒙牛将借助中国航天工程，加强益生菌种质科研和培育，形成更多的功能菌株储备，为乳业新品研发、产品创新提供了一条新途径。

(责编：杨曦、高雷)

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