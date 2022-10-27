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拉动GDP增长1个百分点 中国外贸展现韧性活力

2022年10月27日17:12 | 来源：人民网
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人民网北京10月27日电 （记者赵竹青）10月27日，商务部召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示，今年以来，中国外贸努力克服多种不利因素冲击，展现较强的韧性与活力，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

束珏婷说，前三季度，中国进出口规模达31.1万亿元人民币，同比增长9.9%。货物与服务净出口对经济增长贡献率为32%，拉动GDP增长1个百分点。

展望来来，束珏婷表示，尽管面临不少困难和挑战，我国外贸稳定增长仍具备诸多有利条件。下半年以来，党中央、国务院部署加大稳经济稳外贸力度，各项支持政策陆续出台并落地见效。各地也及时推出了务实管用的配套措施。综合看，中国外贸有着良好的产业基础，外贸企业履约、创新能力不断增强，与全球市场的贸易往来更加紧密。

“我们将努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标，继续为国民经济恢复向好作出积极贡献。”束珏婷说。

(责编：赵竹青、高雷)
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