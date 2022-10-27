拒收现金支付停车费？两家物业公司及相关责任人被罚
2022年10月27日17:02 | 来源：人民网
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来源：人民银行官网
人民网北京10月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第三季度，人民银行依法对2家拒收现金的物业公司及相关责任人作出经济处罚，违法事实为拒绝公众使用人民币现金支付停车费。
据介绍，人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的，人民银行依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。社会公众遇到拒收现金行为，可依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位，诚信经营、尊重公众支付选择权，共同打造现金和谐流通环境。
(责编：罗知之、高雷)
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