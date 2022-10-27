人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

拒收现金支付停车费？两家物业公司及相关责任人被罚

2022年10月27日17:02 | 来源：人民网
小字号

来源：人民银行官网

人民网北京10月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第三季度，人民银行依法对2家拒收现金的物业公司及相关责任人作出经济处罚，违法事实为拒绝公众使用人民币现金支付停车费。

据介绍，人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的，人民银行依法处罚并予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。社会公众遇到拒收现金行为，可依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位，诚信经营、尊重公众支付选择权，共同打造现金和谐流通环境。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
拒收现金支付停车费？两家物业公司及相关责任人被罚
　　来源：人民银行官网 人民网北京10月27日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第三季度，人民银行依法对2家拒收现金的物业公司及相关责任人作出经济处罚，违法事实为拒绝公众使用人民币现金支付停车费。 据介绍，人民银行坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作。…
1—9月份工业企业利润结构改善 当月利润降幅持续收窄
　　人民网北京10月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%。 国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，1—9月份规模以上工业企业效益状况呈现以下几方面特点： 一是工业企业营收较快增长，当月利润降幅持续收窄。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部