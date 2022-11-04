人民网记者 夏晓伦

近日， 2022年度广东地产资信20强和深圳地产资信10强在广州揭晓。保利、华发、合生创展、珠江投资、尚东、敏捷、雅居乐、美的置业和万科、中海、金地等房地产企业入评。

当前，房地产企业数据存在一定的不规范现象，导致了在行业发展过程中，有银行或机构对相关数据存疑。对此，有关业内人士表示，正是在这样的背景下，资信评审工作显得尤为重要。

据了解，本次评审工作听取了各有关部门、一线金融专家和成功企业高层的建议，通过数据赋能，借鉴更加完善的健康指标评价体系，提高预见性，进一步增强评审的科学性。

有资信强企负责人表示，一直以来，企业坚持稳健发展，多元布局，业务聚焦核心城市，90%土储集中一线城市，住宅占比超70%，三条红线保持绿档。将坚持按照稳地价、稳房价、稳预期的政策要求，坚持“房住不炒”的定位，全力支持城市更新、产业园区建设，服务回馈好社会，助力实体经济与房地产市场高质量发展。

有银行代表表示，企业真正的穿越周期，不容易，也不简单。将发挥自身担当，促进房地产业平稳健康发展。随着政策调整，新形势下新的要求，银行将尽最大努力支持资信名单内优质的房地产企业。

中地会理事长、评审会秘书长徐静则表示，资信强企坚持‘房住不炒’的定位，在未来发展中，将继续注重与上下游、产供销有效衔接，推动相关产业的健康发展，追求匠心匠人精神，着眼于品质的提升，推动人居建设的高质量发展，满足人民群众日益增长的美好居住需求。

(责编：王震、吕骞)

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