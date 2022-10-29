中国空间站第三大舱段——梦天实验舱发射在即，待梦天实验舱发射、对接、转位之后，中国空间站“T”字基本构型就将在轨组装完成。中国空间站是如何从无到有、一步步组装建造的？戳视频，回顾中国空间站的建造历程↓

2020年5月5日，为我国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭在我国文昌航天发射场点火升空，首飞任务取得圆满成功，我国空间站在轨建造任务拉开序幕。

2021年4月29日上午，在我国文昌航天发射场，长征五号B遥二运载火箭成功将空间站首个舱段：天和核心舱送入太空。天和核心舱起飞质量22.5吨，是目前我国自主研制的规模最大、系统最复杂的航天器。主要用于空间站统一控制和管理，具备长期自主飞行能力，可支持航天员长期驻留。

2021年5月29日，刚刚入轨一个月的天和核心舱就迎来了首位造访者。具备6.9吨物资上行能力的天舟二号货运飞船，采用自主快速交会对接的方式，精准对接于天和核心舱后向端口，形成组合体。

2021年6月17日，神舟十二号载人飞船采取自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口，神舟十二号飞行乘组聂海胜、刘伯明、汤洪波，成为首批入驻中国空间站的航天员。在为期三个月的时间里，三名航天员圆满完成了两次出舱活动，完成了在轨组装建造、维护维修、舱外作业、空间应用、科学试验以及空间站监控和管理等一系列任务。2021年9月17日，神舟十二号与空间站组合体分离，踏上归程。

2天后，天舟三号货运飞船发射入轨，与天舟二号和天和核心舱形成“一”字构型。

2021年10月16日，神舟十三号采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口，与空间站构成四舱（船）组合体。神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富也开启了为期6个月的太空生活，刷新了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。

在轨期间，空间站完成了我国首次利用机械臂操作大型在轨飞行器进行转位试验；首次利用手控遥操作设备，控制货运飞船与空间站进行交会对接；货运飞船与空间站快速交会试验等，为空间站在轨建造和运营管理积累了经验。2022年4月16日，在完成了2次出舱活动、2次“天宫课堂”太空授课以及多项科学技术实（试）验等工作后，神舟十三号载人飞船采用“快速返回”方式，在东风着陆场成功着陆。至此，中国空间站关键技术验证阶段全部既定任务完成。

2022年5月10日，搭载天舟四号货运飞船的长征七号遥五运载火箭，在我国文昌航天发射场成功发射。这是我国空间站建设从关键技术验证阶段转入在轨建造阶段的首次发射任务。

2022年6月5日，空间站迎来了神舟十四号陈冬、刘洋、蔡旭哲三名航天员入驻。

在轨期间，空间站喜添新居。2022年7月24日，中国空间站第二个舱段——问天实验舱成功发射。问天是我国空间站首个科学实验舱，由工作舱、气闸舱和资源舱组成，起飞重量约23吨，具备短期独立飞行能力，主要用于支持航天员驻留和出舱活动、开展空间科学与应用实验，作为天和核心舱的系统级备份，具有对空间站组合体的管理与控制能力。喜提新房，三名航天员不仅把部分锻炼设备搬到了问天实验舱，还在问天里进行了一系列空间实（试）验、太空授课和通过问天气闸舱出舱等活动。

2022年9月30日，经过约1小时的天地协同，问天实验舱进行了转位。空间站组合体由两舱“一”字构型转变为两舱“L”构型。这是我国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作。

问天实验舱转位完成后，空间站虚位以待梦天实验舱的到来。梦天实验舱的加入标志中国空间站三舱“T”字的基本构型完成。

接下来，空间站还将迎来神舟十五号飞船的到来，届时将会有六位航天员齐聚空间站，让我们期待两批航天员在轨共同生活的历史时刻。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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