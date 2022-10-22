新华社广州10月22日电（记者王浩明）记者22日从国家移民管理局珠海边检总站了解到，港珠澳大桥开通四年来，经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境的人员车辆货物量不断上升，累计出入境旅客近2400万人次、出入境车辆470万辆次。

2018年10月23日，港珠澳大桥正式开通，香港到珠海、澳门的陆路车程由此前的超过三小时缩短到一小时内，粤港澳三地之间要素流通更加便捷高效，经港珠澳大桥珠海公路口岸通关的货车从2019年的不足10万辆次增长至2021年的40万辆次。

港珠澳大桥珠海公路口岸作为全国唯一粤港澳三地互通的公路口岸，出入境客车、货车全部实行“一站式”自助查验，只需“停一次车，提交一次资料”，即可完成查验；在珠澳旅检通道，全国率先实施的“合作查验、一次放行”边检查验模式，使得旅客只需在同一查验大厅，通过一次排队，接受一次集中检查，最快20秒就可完成内地与澳门双方边检查验手续。

作为供港鲜活农产品的重要通道，口岸提供7×24小时随到随验通关服务。广东中跃供应链有限公司总经理钟建庭说：“口岸24小时通关优势和快捷的通关速度，进一步增强了企业的竞争力，今年前三个季度，我们通过港珠澳大桥进出口货物4.5万吨，同比增长280%，货物价值近42亿元（人民币，下同）。”

据统计，今年1至8月，经港珠澳大桥珠海公路口岸进出口总值达1469.5亿元，其中，出口1030.1亿元，进口439.4亿元，较去年同期分别增长55.1%、64.2%。

“我们将紧抓粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区发展机遇，发挥边检机关职能作用，在便利人员通关、提高车辆查验效率等方面进一步创新管理模式，推进智慧口岸建设。”珠海边检总站港珠澳大桥边检站政委林美红说。

(责编：宋心蕊、胡永秋)

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