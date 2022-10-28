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推进乡村振兴  迈向共同富裕

本报记者  常  钦  齐志明  王  瑨  杨彦帆
2022年10月28日05:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　十月十九日，浙江省金华市农业科学研究院科研基地里，培育的苦瓜新品种长势喜人。
　　胡肖飞摄（人民视觉）

　　田畴迎丰收，乡村气象新，希望的田野铺展乡村振兴壮美画卷。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，全面打赢脱贫攻坚战，启动实施乡村振兴战略，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革。

　　党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。

　　党的二十大代表们表示，党的二十大决策部署为继续做好乡村振兴这篇大文章指明了方向、提供了遵循。要全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

　　

　　走出一条中国特色社会主义乡村振兴道路

　　党的二十大报告指出，经过接续奋斗，实现了小康这个中华民族的千年梦想，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，全国八百三十二个贫困县全部摘帽，近一亿农村贫困人口实现脱贫。

　　代表们表示，10年来农业农村取得举世瞩目的成就，根本在于有习近平总书记的掌舵领航，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。

　　新时代十年，我们走出一条中国特色社会主义乡村振兴道路，农业农村现代化迈上新台阶，辉煌成就振奋人心。

　　——种地挑上“金扁担”，大国粮仓根基更稳固，牢牢端稳中国人的饭碗。

　　“咱们合作社的粮食产量提升、服务面积扩大，农民的种粮积极性更高了！”党的二十大代表、辽宁省昌图县阳宇农机服务专业合作社理事长李忠华自豪地说。

　　这10年，我国农业科技进步贡献率超过61%，助力粮食产量站稳1.3万亿斤，10年再上一个千亿斤新台阶。“下一步，我们合作社将努力在科学化、专业化、规模化上下功夫，为国家粮食安全贡献更大的力量。”李忠华说。

　　——农村民生显著改善，乡村面貌焕然一新，乡村成为农民的幸福家园。

　　“党的二十大报告提出，加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化。作为一名人民教师，我感到非常振奋。”党的二十大代表，贵州省望谟县实验高中党总支副书记、副校长刘秀祥说。

　　10年来，优质公共服务资源下沉乡村，越来越多的好老师为深山里的孩子教授学业。如今乡村硬件软件同步强化，乡亲们出行、看病、上学、办事更便利、更省心。

　　——打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，农民生产生活水平上了一个大台阶。

　　“新时代十年农业农村的历史性成就，鼓舞人心、催人奋进。”党的二十大代表，河南省林州市黄华镇庙荒村党支部书记、村委会主任郁林英说，“我来自一个昔日的贫困村，几年前整村脱贫摘帽，村里环境更美，村民日子更甜。现在，不少村民在家门口就业，还通过职业培训增长技能，吃上了手艺饭。”

　　没有农业农村现代化，就没有整个国家现代化。代表们表示，新征程上，要坚持走好中国特色社会主义乡村振兴道路，加快推进农业农村现代化，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

　　坚持农业农村优先发展总方针

　　民族要复兴，乡村必振兴。代表们表示，坚持农业农村优先发展是实施乡村振兴战略的总方针，坚持这个总方针，就要始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。

　　“全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。”党的二十大代表、四川省农业农村厅党组书记杨秀彬说，“要着力补短板、强弱项，破解发展的不平衡不充分难题。四川将深化农业供给侧结构性改革，推动从农业大省向农业强省跨越，打造更高水平的‘天府粮仓’。”

　　“要抓住实施乡村振兴战略的重大机遇。”党的二十大代表、中国农业银行湘西分行党委委员龙云说，他们推出“猕猴桃贷”等惠农信贷产品，接下来将加大金融服务乡村振兴力度，让更多金融“活水”浇灌农村产业。

　　10年来，我国不断深化农业供给侧结构性改革，全环节升级、全价值提升、全产业融合，现代农业高质量发展步履铿锵。

　　稳住农业基本盘、守好“三农”基础是应变局、开新局的“压舱石”。

　　“构建新发展格局，农村有巨大发展空间。”杨秀彬说，亿万农民迈向全面现代化，能够释放出巨大的消费和投资需求。要推进县域内城乡融合发展和美丽宜居乡村建设，带动农民在参与工程建设等项目中就业增收。

　　“党的二十大报告强调坚持农业农村优先发展，让我们倍感振奋。”党的二十大代表、天津市蓟州区下窝头镇老曲庄村党支部书记刘美娇说，如今村里面貌焕然一新，新安装的儿童游乐设施深受喜爱，村集体收入、人居环境持续提升。“接下来我们将从产业融合发展入手，吸引更多年轻人返乡创业，把村庄建设得更美好。”

　　以更有力的举措、汇聚更强大的力量，全面推进乡村振兴

　　党的二十大报告提出，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。代表们表示，全面实施乡村振兴战略的深度、广度、难度不亚于脱贫攻坚，必须加强顶层设计，以更有力的举措、汇聚更强大的力量来推进。

　　“我们要认真学习贯彻党的二十大精神，全面推进乡村振兴，推动村里产业转型发展，让乡亲们的生活一年更比一年好。”党的二十大代表、江苏省宿迁市沭阳县新河镇双荡村党总支副书记李敏说。

　　党的二十大报告提出，全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线。“现在村里建起了高标准农田，从种到收全部实现机械化，水稻种植效益一年比一年好。”党的二十大代表、江西省峡江县金坪民族乡南下村党支部副书记石玉莲说。

　　全面推进乡村振兴，必须用好改革这一法宝。“党的二十大报告对深化农村土地制度改革等作了部署安排，将进一步激发农村资源要素活力。”党的二十大代表、广东省云浮市云城区前锋镇罗坪村党总支书记李勤贤说，罗坪村有效盘活闲置土地500余亩，实现产业盈利、农户增收、村集体经济发展壮大。

　　全面推进乡村振兴，必须有一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的干部队伍。党的二十大代表、福建省宁德市寿宁县下党乡党委书记项忠红说，要把乡村作为培养锻炼干部的广阔舞台，选派一批优秀干部到乡村一线，为全面推进乡村振兴提供人才支撑。

　　代表们表示，今后要以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，全面推进乡村振兴，带动亿万农民脚踏实地加油干，朝着共同富裕的目标阔步前进。

　　（本报记者武少民、李家鼎、金正波、王昊男、黄福特、罗艾桦、路畅参与采写）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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