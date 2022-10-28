人民网北京10月28日电 （栗翘楚、张园静、李璐颖）商务工作是国内大循环的重要组成部分，是联结国内国际双循环的重要枢纽，在构建新发展格局中发挥着重要作用。

今年以来，网友通过人民网“领导留言板”对商务部积极建言献策，包括设立全国统一电子商务平台、构建乡镇商业体系发展县域经济、消费券惠及更多农村低收入群体等问题。

今年4月，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》，旨在打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“当前，国内电子商务平台存在资本垄断的问题，电子商务平台的服务不规范，买卖双方无法有效进行衔接。在全国统一大市场的背景下，希望国家可以考虑组织信用良好的国有企业设立全国性质的电子商务平台，推动中国电子商务产业的健康发展。”

图片来源：人民网“领导留言板”

商务部回复表示，近年来，我国电子商务市场规模不断扩大，业态模式不断创新，在扩消费、促转型、惠民生等领域发挥着越来越重要的作用，已经成为引领我国数字经济发展的重要力量。但是，电子商务发展也存在一些短板，平台滥用垄断优势、服务不够规范、部分企业诚信缺失、商品质量参差不齐等问题依然存在。商务部会同有关部门，主要开展了以下工作：

一是强化规范引导，积极配合有关部门对《反垄断法》及配套法规进行修订，进一步明确反垄断相关制度在平台经济领域中的适用规则。二是推进电商诚信建设，引导电子商务企业开展诚信经营承诺，推动行业自律，加强社会监督。三是加强协同共治，积极配合市场监管等部门，加强对网上销售假冒伪劣商品、虚假宣传、侵犯消费者权益、不正当竞争等违法违规行为的查处力度，不断优化电子商务市场环境。

今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，其中指出，要围绕产业转型升级和居民消费升级需求，改善县城消费环境。

图片来源：人民网“领导留言板”

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“县域经济作为国内大循环的有力支点，已成为经济发展的重要着力点。需要配置服务产业发展的乡镇商业体系，以形成稳定增长的县域经济，建设‘领跑地区’的经济强县。”

商务部回复表示，建设县域商业体系是全面推进乡村振兴、推动城乡融合发展的重要内容，是畅通国内大循环、全面促进农村消费的必然选择。商务部以渠道下沉为主线，建立完善以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的农村商业体系，重点开展以下工作：

一是以人口相对聚集的乡镇为重点，升级改造一批乡镇商贸中心、大中型超市、集贸市场，打造服务周边的乡镇商业集聚区。二是鼓励连锁商贸流通企业、电商平台等下沉供应链，加强数字赋能，发展连锁经营和电子商务，拓展消费新业态新场景，提升农村商品和服务供给质量。三是引导商贸、电商、快递、物流企业建设农产品商品化处理设施，补齐冷链物流等设施短板，统筹产品开发设计、品牌营销等服务，拓宽农村产品上行渠道。四是鼓励文旅、民俗等资源丰富的乡镇推动商旅文娱体融合发展，吸引城市居民下乡消费。

线下能用，线上也能用；可以买家电、买汽车等大件商品，也可以用于餐饮、旅游等服务支出……今年以来，多地陆续发放消费券，鼓励居民“买买买”。

图片来源：人民网“领导留言板”

网友在人民网“领导留言板”留言表示，“全国多地消费券大多在平台上进行发放，但农村收入低的老人很多都没有智能手机，建议有关部门把消费券分发到这些群体手中。”

商务部回复表示，目前，发放消费券主要是各地结合本地实际，自主采取的促消费举措。据了解，各地在发放过程中，考虑到公平公正等诸多因素，普遍采取了线上发放、线上线下均可使用的方式，部分地区发放了专门面向低收入群体的爱心消费券。

针对农村低收入老人无法在线上获取消费券的情况，商务部表示，将指导各地商务主管部门，进一步关注老年群体、低收入群体等特定群体需求，配合相关部门，研究面向这些特定群体的专项消费补贴，用于基本民生消费。

(责编：杨曦、高雷)

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