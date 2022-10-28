人民网北京10月28日电 （记者许维娜）记者日前从交通运输部科学研究院获悉，9月中国运输生产指数（CTSI）基本恢复至去年同期水平。

数据显示，2022年9月，中国运输生产指数（CTSI）为146.8点，同比下降8.0%。分结构看，CTSI货运指数为193.5点，同比下降0.1%；CTSI客运指数为60.3点，同比下降37.2%。

中国运输生产指数（CTSI）同比增速走势图。交通运输部研究院供图

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健在接受记者采访时表示，受需求不旺等因素影响，9月CTSI指数同比下降8.0%，环比8月下降5.8%、主要受客运回落明显影响。

周健认为，CTSI货运指数同比降幅收窄至0.1%，环比8月增长0.9%，基本恢复至去年同期水平；CTSI客运指数同比下降37.2%，环比8月下降30.3%，持续处于低位运行状态，仍不足疫情前同期的四成。

CTSI货运指数两年平均增速走势图。交通运输部研究院供图

据悉，中国运输生产指数（CTSI）以铁路、公路、水路、民航客货运量为基础指标加权合成，综合反映交通运输行业总体运行情况。指数由综合指数以及客运、货运两个分项指数构成。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经