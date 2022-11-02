人民网记者 栗翘楚

开放是当代中国的鲜明标识。

党的二十大报告指出，依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。

十年来，中国构建面向全球的高标准自由贸易区网络；加快推进自由贸易试验区、海南自由贸易港建设；共建“一带一路”成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台……中国已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。

党的二十大代表和业内专家表示，新征程上，坚定不移全面扩大开放，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，必将为绘就人类命运共同体的生动画卷贡献更多中国智慧和中国方案。

自贸试验区带动高水平开放

截至8月底，存续市场主体已突破200万户；上半年货物贸易同比增长56%，实际利用外资15.9亿美元，同比增长67.4%，一批大型跨国企业落户……《海南自由贸易港建设总体方案》实施以来，海南自贸港不断取得骄人成绩。

党的二十大报告指出，加快建设海南自由贸易港，实施自由贸易试验区提升战略，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络。

展望未来发展，海南省委常委、常务副省长沈丹阳在二十大新闻中心第三场集体采访上表示，一方面，是要紧锣密鼓争取在2025年底前适时启动海南全岛封关运作，在海南全岛全面实施“一线放开、二线管住”的管理制度；另一方面，要继续聚焦贸易和投资自由化便利化，强化制度集成创新，推进全面深化改革开放取得新进展、获得新成效。

商务部研究院副院长崔卫杰接受人民网记者采访时表示，自由贸易试验区是国内国际双循环相互促进的重要枢纽，对推动内外贸一体化发展发挥着重要的引领和示范作用。

崔卫杰表示，一方面，自贸试验区发挥制度创新优势，可以在健全法律法规体系、完善监管体制、加强规则对接、促进标准认证衔接和推进同线同标同质等方面先行先试，率先落地实施有关政策制度措施；另一方面，自贸试验区通过发挥改革开放新高地的引领和示范带动作用，为全国内外贸融合发展探索新模式。与此同时，自贸试验区通过把制度创新的成果和最佳实践案例在国家和地方层面复制推广，使自贸试验区相关制度创新红利在更大范围内得到释放。

以制度型开放带动高质量发展

10月9日，中国人民银行宏观审慎管理局刊发题为《坚持改革开放和互利共赢 人民币国际化稳步推进》的文章指出，推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰富可投资的资产种类，便利央行类机构配置和持有人民币资产。

北京首家外资法人银行德意志（中国）获得公开市场一级交易商资格和银行间债券市场主承销资格；外资信用评级机构标普、惠誉，全国首家外资支付机构贝宝支付、全国第二家个人征信机构朴道征信相继落地北京，人民币国际投贷基金获批在京设立；中信建投证券和中金公司2家证券公司获得结售汇业务资格……北京“两区”建设两年多来，金融市场开放程度不断扩大。

崔卫杰表示，推动制度型开放，是我国推动优势转化、构建国际合作竞争新优势的客观需要，符合当前以服务业和服务贸易开放为主的新特点，也符合当前国际经贸规则发展新趋势。在此背景下，需要我国加快推进规则、规制、管理和标准等制度型开放，营造良好的营商环境，提升全球要素资源配置水平，增强稳产业链供应链能力，助力加快形成新发展格局。

可以看到，近年来，我国通过增设服务业扩大开放综合试点、扎实推进自由贸易试验区和海南自由贸易港建设，为各类市场主体参与国际合作提供高水平开放平台；通过深入实施外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，优化外资促进服务等措施，进一步稳定外商投资信心；通过全面实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动同更多国家和地区商签高标准自由贸易协定，积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，进一步展示了我国把握经济全球化发展大势、推动建设开放型世界经济的决心。

“党的二十大报告进一步强调稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，成为未来五年甚至更长时期我国推动高水平开放的重要内容。”崔卫杰说。

在深化开放中推进“双循环”

十年来，我国内外贸一体化程度稳步提升，内外贸市场规模日益壮大，我国成为全球第二大消费市场和第一货物贸易大国。我国逐步建立与国际经贸规则体系相衔接的国内经济管理体制，内外贸的法律法规不断健全，内外贸市场准入和货物跨境流动障碍大幅减少，公共服务不断完善。

“推动内贸外一体化发展既是商务工作发展的内在要求，更是加快构建新发展格局的必然要求。国家陆续出台内贸外一体化发展的政策措施，是商务领域更好地服务构建新发展格局的重大举措。”崔卫杰表示，新发展格局的提出使双循环的主次和相互关系更趋明确，在更加强调自身高质量发展、强调国内统一市场建设的同时，也更加强调内外政策制度的协调一致性，这也必然要求内外贸政策制度和发展实践的协调一致。因此，内外贸一体化发展是新发展格局要求的内外政策制度协调的直接体现。

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

国家发展和改革委员会党组成员、副主任赵辰昕在二十大新闻中心第一场记者招待会上表示，当今世界，经济全球化潮流不可逆转，任何国家都无法关起门来搞建设，中国也早已同世界经济和国际体系深度融合，同全球很多国家的产业关联和相互依赖程度都比较高，内外需市场本身是相互依存、相互促进的。改革开放40多年来，我国积极利用国内国外两个市场两种资源，为促进市场经济建设、丰富市场供给、带动产业结构转型升级、培育国际竞争新优势、全面提升综合国力创造了条件，有力改善了我国生产要素质量和配置水平，促进了国内大循环效率和质量提升。

“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策，将为实现中国经济长远发展、为促进世界经济稳定复苏注入持久动力。构建新发展格局是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环；以国内大循环为主体，绝不是关起门来封闭运行，而是通过发挥内需潜力，使国内市场国际市场更好联通。”二十大新闻发言人孙业礼说。

(责编：王震、吕骞)

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