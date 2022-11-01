人民网北京11月1日电 （记者余璐）记者从中国南水北调集团获悉，10月31日，南水北调中线一期工程超额完成2021—2022年度调水任务，向京、津、冀、豫四省（直辖市）调水92.12亿立方米，调水量为年度计划的127.4%，年度调水量再创历史新高。近8年来，南水北调中线一期工程累计调水超523亿立方米，直接受益人口达8500余万人。

水利部相关负责人表示，截至目前，南水北调中线一期工程已超额完成第8个年度调水目标，其中，连续3年超过工程规划的多年平均供水规模85.4亿立方米。

“今年以来，水利部指导中国南水北调集团加强科学调度，强化安全监管，有效保障了工程安全平稳运行、供水正常有序、水质稳定达标。”水利部相关负责人介绍，今年7月至9月，在汉江丹江口水库来水偏少近七成的情况下，水利部统筹流域和跨流域水资源优化配置，兼顾受水区和调水区用水需求，通过科学精准调度，实施中线水量调度计划按旬批复并严格监管实施，有效保障京、津、冀、豫四省（直辖市）的正常供水。

南水北调，国之大事。中国南水北调集团董事长蒋旭光表示，中国南水北调集团成立两年来，牢固树立总体国家安全观，主动把南水北调安全融入构建国家大安全格局，逐步完善管理体制机制，加快构建系统完备的南水北调安全保障体系。从守护生命线的政治高度，切实维护了南水北调工程安全、供水安全、水质安全。

据了解，南水北调东、中线一期工程自2014年全线通水以来，工程安全平稳运行，东线干线水质稳定达到地表水Ⅲ类标准，中线干线水质稳定在Ⅱ类标准及以上，累计调水总量已突破576亿立方米，惠及沿线7省市42座大中城市和280多个县，直接受益人口超1.5亿人。此外，工程累计向50多条（个）河流（河湖）生态补水92.33亿立方米，有效改善沿线河湖生态环境。

当前，2022-2023年度调水工作已经开启，冰期输水在即。蒋旭光表示，中国南水北调集团将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，牢记嘱托、勇担使命，进一步系统分析丹江口水库来水情况、工程运行情况、沿线地方用水需求，以及汛期、冰期等因素，充分发挥好南水北调工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线作用，为服务构建新发展格局作出新的贡献。

(责编：王仁宏、吕骞)

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