人民网记者 乔雪峰

█ 今年5月份以来，我国相关部门出台了一系列民航政策以及对入境管控政策的调整，为国际航班恢复提供了多项便利条件。

█ 进入10月以来，多家航空公司贯彻落实逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关部署，陆续恢复及增班多条国际航线。

█ 有序安排国际航班运行既有利于我国经济发展和中外人员往来，也是实现航空运输业可持续发展的需要。

自10月30日开始，我国将进入2022/2023冬春新航季。伴随着新航季到来，10月以来，我国多家航空公司发布了新航季航班计划，宣布将陆续恢复并将新开或增加多条国际航线。

民航局运输司副司长徐青告诉记者，在国际航线航班方面，目前，国内外航空公司每周安排客运航班840班，也就是420个往返航班，同比2021/22年冬春航季增长105.9%; 每周安排货运航班（含客改货）6148班，同比2021/22年冬春航季增长6.7%。

受此影响，多个平台数据显示，出入境机票搜索量环比大幅增长，平均出票价格则呈现下降趋势。有专家表示，随着国际航线供给量增大，国际机票价格将逐步稳定在较为合理的区间，旅客出行成本也将大大降低。

多家航司陆续恢复并增开国际航线

记者从东航获悉，东航计划于10月底恢复多条国际航线，包括上海-曼谷-青岛、杭州/青岛/南京/昆明-东京成田、青岛/南京/烟台-首尔仁川、青岛-迪拜等航线。

“近期，东航贯彻落实有关逐步、稳妥增加定期国际客运航班的有关部署，制定航班恢复方案，在多条国际航线上陆续恢复及增班。”东航相关负责人告诉记者，今年7月以来，东航已逐步恢复杭州-马尼拉、杭州-吉隆坡、青岛-大阪、青岛-首尔仁川、昆明-科伦坡等多条国际航线，截至到10月中旬，东上航每周可执行的国际航线数量已有25条54班。

据介绍，此次新增的国际航线将于10月20日起逐步开始执行，自2022年10月30日冬春航季正式开启后，东航计划每周客运国际航线将增至42条108班。进入11月，东航还将陆续恢复和加密杭州-马尼拉、昆明-胡志明等国际航线。

进入冬春新航季，国航陆续恢复多条国际航线，涉及欧洲、亚洲多个城市。国航西南分公司相关负责人告诉记者，国航将恢复成都双流-巴黎航线，新增成都天府至东营、林芝、巴中三条航线。国航成都两场出港航线条数将达到92条，其中国际及地区航线9条，国内航线83条。

近期，南航国际及港澳台地区航线有序恢复，截至10月20日，南航已复航多条热门航线，包括武汉-伊斯坦布尔/香港、乌市-阿拉木图/比什凯克/杜尚别/塔什干、深圳-莫斯科/迪拜、广州-迪拜/伦敦/法兰克福、沈阳-首尔/香港等13条航线。此外，自12月1日起，中国南方航空将恢复广州-纽约客运航线，每周1个往返。

日均国际地区航班量呈现持续上升趋势

据飞常准发布数据显示，2022年5月至10月，国内航司的日均国际地区航班量保持增长，6至9月环比增长分别是16%、17%、24%、24%。10月日均航班量同比已从5月的79%缩小至22%。截至10月23日，今年全国累计执行国际客运航班29649班。

据航旅纵横发布的数据显示，10月上半月，国内航司的国际航线实际执行客运航班量超1700架次，比去年同期航班量有所上涨，出入境客流量有显著增长。

“随着多家航司逐步恢复并增班多条国际航线，10月下旬日执行航班量有望继续提升。”民航专家、飞友科技创始人兼CEO郑洪峰接受记者采访时表示，从运行数据上看，5月份开始，国际地区航班量开始了持续的上升趋势，6月至10月的日均国际地区航班量持续保持环比增长，这也是疫情以来首次出现能够持续达到半年的增长势头。

多位业内专家也表示，国内多家航司近期宣布了新增和加密国际航班的计划，得益于今年5月份以来，我国政府相关部门出台的一系列民航政策以及对入境管控政策的调整，为国际航班恢复提供了多项便利条件。

严格落实疫情防控各项措施仍是重中之重

10月25日，国家发展改革委等六部门发布《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》（下称《政策措施》）。《政策措施》提到，便利国际商务人员往来。在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨国公司、外商投资企业高管、技术人员及其家属出入境。

国际航班的增加及促外资扩增量政策的叠加，近期入境商旅需求也随之增长。携程商旅数据显示，截至目前，10月以来的入境商旅订单量环比9月同期增长近20%。其中，贸易与制造业入境订单量增长超过30%，信息传输、软件和信息技术服务业增长为23%。截至10月25日，10月入境航班搜索热度对比去年同时段提升133%。

事实上，虽然国内航司的国际客运航班量和运力较此前数月有明显增长，但其实也与疫情前的航班量相比依然差距巨大。

对此，郑洪峰指出，目前的国际地区航班量相比疫情前仍旧恢复不到一成，恢复的空间还有很大，恢复的过程也需要一定的时间。“随着冬季的到来国际疫情可能会迎来新一波的高峰，对国际航班市场的恢复也带来一定的压力和不确定性。”

有序安排国际航班运行既有利于我国经济发展和中外人员往来，也是实现航空运输业可持续发展的需要。但是做好疫情防控仍是重中之重。

对此，徐青表示，在航班执行过程中，民航局将严格落实党中央、国务院高效统筹疫情防控和经济发展要求，坚持“外防输入，内防反弹”总策略，“动态清零”总方针，要求航空公司严格落实民航安全和航班正常管理规定，落实好疫情防控各项措施，根据疫情防控、市场需求等实际情况合理安排航班执行。

(责编：杨曦、高雷)

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