人民网北京10月26日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部电子商务司负责人26日表示：前三季度，我国网络零售市场总体呈增长态势。

据国家统计局数据显示，前三季度全国网上零售额9.59万亿元，同比增长4%；其中，实物商品网上零售额8.24万亿元，同比增长6.1%，占社会消费品零售总额的比重为25.7%，较去年同期提升2.1个百分点。

该负责人表示，商务大数据对重点电商平台监测显示，前三季度全国网络零售市场主要呈现以下特点：

一是部分商品品类销售实现两位数增长。前三季度，18类监测商品中有7类商品销售额增速超两位数。其中，中西药品、金银珠宝、建筑及装潢材料、粮油食品同比分别增长31.3%、29.7%、21.2%和18.6%。

二是东北和中部地区增速较快。前三季度，东北和中部地区网络零售额同比分别增长13%和8.9%，比全国增速分别高出9和4.9个百分点。西部和东部地区网络零售额同比分别增长4%和3.5%。

三是在线服务消费逐步恢复。前三季度，在线餐饮销售额同比增长1.8%。在线旅游产品和景点门票销售额同比降幅比1-8月收窄2.2个百分点。

四是农产品网络零售增长显著。前三季度，全国农村网络零售额达14978.5亿元，同比增长3.6%。其中，农村实物商品网络零售额13642.3亿元，同比增长4.8%。全国农产品网络零售额3745.1亿元，同比增长8.8%，增速比去年同期提升7.3个百分点。

(责编：赵竹青、高雷)

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