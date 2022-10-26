人民网北京10月26日电 （记者乔雪峰）“三季度民航行业主要运输指标恢复程度高于二季度，但月度间仍有明显波动。”10月26日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在民航局三季度新闻发布会上表示，三季度，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为177.9亿吨公里、8639.7万人次和156.0万吨，同比分别下降12.9%、19.7%和9.0%，运输规模分别恢复至2019年同期的52.6%、49.3%和80.6%，较二季度分别提高14.4、23.2和1.1个百分点。

吴世杰指出，三季度，随着国际客运航班有序恢复，国际航线旅客运输量回升明显，三季度共完成53.7万人次，较二季度增长73.3%，较去年同期增长36.3%；国际航线货邮运输需求保持较高水平，三季度共完成63.9万吨，较去年同期增长7.7%，国际航线货运规模相当于2019年同期的104.3%。

在安全运行方面，三季度，全行业完成运输飞行196.5万小时，同比下降12.8%，恢复至2019年同期的61.8%；通用航空飞行37.0万小时，同比增长14.2%，较2019年同期增长26.5%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

在运行保障方面，三季度，民航共保障各类飞行108.3万班，日均10284班，同比减少12.6%；航班正常率为91.8%，同比提高5.4个百分点。

(责编：杨曦、高雷)

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