人民网北京10月26日电 （记者乔雪峰）智慧民航建设是“十四五”时期民航发展的主线。今年1月，民航局印发《智慧民航建设路线图》，明确提出了构建民航大数据管理体系，深化民航大数据场景应用，加强跨部门、跨区域、跨层级数据共享交换和衔接汇聚，打造智慧民航数据底座等工作任务。今年10月9日，民航局正式印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），《指导意见》明确了我国未来民航大数据建设发展的路线图和目标任务。

“数据作为新型生产要素，是智慧民航建设的基础和关键。”10月26日，民航局发展计划司副司长张清在例行新闻发布会上回答人民网记者提问时指出，提升行业数据共享、质量和安全水平，推动行业数据“管起来、用起来、活起来”，发挥数据业务价值，是推动行业智慧化转型升级的根本之策。

张清表示，民航局一直高度重视行业数据治理和行业大数据体系建设发展，先后赋予民航局信息中心“民航大数据中心”职能，出台民航数据治理规范《框架与管理机制》《数据架构》等5部标准，启动民航智慧监管服务平台项目建设。

张清表示，《指导意见》的出台为民航大数据建设提供了明确的工作指引，民航局将重点从以下几个方面着手加快推进行业大数据建设发展。

一是健全数据治理政策标准体系，尽快编制印发《数据共享》《数据治理技术》2部标准和数据治理《典型案例集》，形成行业数据治理7+1标准框架；编制印发《智慧民航建设数据管理政策标准体系（2022-2025年）》。加快《民航数据管理办法》《民航数据资源共享管理办法》《民航数据分类分级标准规范》研究编制，进一步丰富完善民航大数据规章标准体系，为民航大数据建设发展提供政策标准保障。

二是推动数据要素流通，按照国家关于构建数据基础制度统一工作部署，加快研究建设民航大数据中心，围绕民航行业数据资源确权、开放、流通、交易等环节，构建公共数据开放共享机制，推动民航大数据实现高效流通、共享和交换，为民航大数据建设发展提供数据共享平台。

三是打造行业数据基础底座，按照“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的思路，推进民航智慧监管服务平台项目建设，打通行业监管信息和数据“壁垒”，提高信息传递、数据调用的及时性、准确性、高效性，为民航大数据建设发展提供项目示范。

四是凝聚行业内外有关各方力量，加强宣贯，扩大共识，引导行业内外各主体主动谋划，积极参与，大胆探索，营造“共商共建共享共治共惠”发展氛围，为民航大数据建设发展提供坚实的环境基础。

(责编：杨曦、高雷)

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