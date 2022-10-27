人民网记者 李栋

党的二十大报告提出，全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。全方位夯实粮食安全根基，牢牢守住十八亿亩耕地红线。深化农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。

新时代征程上，怎样夯实好国家粮食安全根基？如何畅通城乡要素流动，实现乡村振兴？多位专家对人民网财经记者表示，要通过科技的力量让大国粮仓根基更加稳固；通过乡村振兴战略，推动城乡互促共融协同发展，让乡村变得更宜居宜业。

用科技的力量守护大国粮仓

粮安天下，种铸基石。

10月22日在“党代表通道”采访活动中，海南省崖州湾种子实验室规划发展部负责人杨新泉说：“种子是农业的‘芯片’，要想解决好我们国家的粮食安全问题，就必须解决好种业核心关键问题。”

“现在崖州湾种子实验室的建设取得了显著成效。目前已经进驻76个‘揭榜挂帅’项目团队和22个院士创新团队。”杨新泉说。

“党的二十大报告，再次把粮食安全与科技创新放在重要的高度。这既是对科技工作者的希望，也是一种鞭策。”听完报告，黑龙江省农科院绥化分院副院长聂守军表示。

聂守军表示，发挥好国家粮食安全“压舱石”的效果，需要深入推进现代种业提升工程。针对水稻产业亟须解决的“卡脖子”问题，要瞄准“卡点、难点、堵点”，进行精准发力，在水稻种质资源创新以及新品种选育、农产品质量安全、农业信息化等方面开展协同攻关。

“通过实现重要创新，使科技创新这一‘关键变量’成为振兴发展的‘最大增量’，为推进农业科技的创新发展、赋能现代产业体系，提供强大的科技支撑。”聂守军说。

科技的进步为粮食连年丰收提供了有力支撑。10月17日，在二十大新闻中心第一场记者招待会上，国家发展和改革委员会党组成员、国家粮食和物资储备局党组书记、局长丛亮介绍，2012年我国粮食产量首次站上1.2万亿斤台阶，自2015年起连续7年保持在1.3万亿斤以上；2021年粮食产量创造了历史新高，达到了13657亿斤，比2012年增加1412亿斤；我国人均粮食产量达到483.5公斤。

“我国粮食安全形势是好的，做到了把中国人的饭碗牢牢端在自己手中，而且里面主要装中国粮。”丛亮表示，未来，我们有基础、有条件、有能力、有信心，始终牢牢把住粮食安全的主动权，中国特色粮食安全之路必将越走越宽广。

粮稳家稳，家稳国安。在广袤的乡土大地上，粮食生产插上了科技的翅膀，进一步助力了乡村振兴的新征程。

畅通城乡要素流动助力乡村振兴

民族要复兴，乡村必振兴。

党的二十大报告提出，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。

一直以来，党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，通过启动实施乡村振兴战略，打通城乡要素流动，农业农村发展取得了历史性成就、发生了历史性变革。

畅通城乡要素流动带来的是产业振兴。二十大代表、云南省临沧市临翔区马台村党总支书记、村委会主任赵跃芳说：“我们着力解决群众关切的农村基础设施、产业惠民等问题，培育壮大村级集体经济，促进了农民持续稳定增收。”

“党的二十大为实现第二个百年奋斗目标勾勒出了一个宏伟的蓝图。”清华大学中国农村研究院副院长张红宇对人民网记者表示，工业化、城镇化、信息化不断推进的同时，要同步推进农业现代化，促进分工分业。

在张红宇看来，推动土地经营权的有序流转，培育壮大家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体，有利于加快农村劳动力向工业领域、向城市迁移和就业，释放农村人口和劳动力转换带来的改革红利。

“接下来，我们将推进乡村产业振兴，按照兴产业、保就业、稳政策、促增收的思路，补齐农村基础设施建设短板，落实各项帮扶措施，增加群众收入，让群众生活更幸福。”赵跃芳信心满满地说。

启航新征程，不忘来时路。乡村振兴，关键在人，着重在干。踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，亿万农民正撸起袖子加油干，描绘出新时代下乡村振兴的壮美画卷。

(责编：申佳平、高雷)

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