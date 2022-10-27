人民网北京10月27日电 （记者赵竹青）10月26日下午，“中国科学院科学节·2022”新闻发布会在北京举行。会上宣布，中科院将于10月29日至11月6日举办“中国科学院科学节·2022”，活动以“嗨，科学！——好奇探索未知，科学连接未来”为主题，在院属各单位举办百余场形式多样、内容丰富的科普活动。

活动将重点展示中科院近年来重大科技创新进展和科技创新成果，描绘科技造福人类生活的美好愿景，让公众能够近距离接触前沿科技成果，与科学家面对面，同时注重科学与文化、艺术的充分融合，突出“节日”特点，激发公众尤其是青少年的好奇心，服务科学教育。

据介绍，本届科学节在北京、武汉两地设立主场，各举办为期2天的活动。北京主场活动将于10月29至30日在中科院植物研究所（国家植物园南园）举办，包括“嗨剧场”“创新展”“零距离”“创工坊”“科创荟”“科学之美”等六个版块。武汉专场活动暂定于11月5至6日在中科院武汉植物园举办。

“嗨剧场”版块以科学文艺展演为主，将科学知识、科学家故事与舞台剧、脱口秀、演讲、实验等多种艺术形式相结合，以喜闻乐见的方式展示科学的魅力和科学家的精神风貌，激发公众对科学的兴趣。

“创新展”版块以展项体验为主，通过实景模型、视频解读、全息展示、VR体验等多种互动形式，将公众平时接触不到的科技创新成果转化成大型科普展品，包括高海拔宇宙线观测站“拉索”、中国空间站科学实验柜等，还将展示中科院在科技支撑双碳战略、科技防疫等方面的工作。

“零距离”版块将开放系统与进化植物学、植被与环境变化等重点实验室，公众可现场参与科学实验、与一线科学家互动，也可以走进代表新一代智能农业的植物工厂等，感受植物科学家的研究成果在生活中的应用。

“创工坊”版块主打科学实践和科普互动。该版块开设20多个科学主题的动手实践趣味活动，公众可以在科学节现场近距离触摸脑控机器人、亲手制作野外动物脚印的石膏模型和植物科研标本等，在动手制作、互动体验中了解中科院的科技创新成果。

“科创荟”版块以图书、文创和科技创新成果转化产品展示为主，如化石挖掘体验等文创产品，提升公众参与科学节的获得感，延伸对科学的认知。

“科学之美”版块展出百余张高清科学美图，分主题在会场不同位置设置科学图片展，主路全线插置经典科学公式彩旗，凸显科学的多样色彩，在活泼的氛围中呈现理性之美，营造科学节日氛围。

中科院院属单位科学节期间将开展一系列精彩多样的科普活动。中科院文献情报中心设立中科院科技成就展专场，集中呈现中科院近十年来取得的重大创新成果；中科院南京分院融合天文、土壤、地理与湖泊、古生物等内容举办系列科普活动；中科院亚热带农业生态研究所、地理科学与资源研究所将分别开放湖南桃源农田生态系统国家野外科学观测研究站和位于江西的中科院千烟洲红壤丘陵综合开发试验站。本次科学节在“迎进来”的基础上，还将“走出去”走进校园开展活动。中科院广州地球化学研究所将走进广州中小学举办地球科学科普教育讲座，并带去由五十余件化石、矿石标本组成的流动展馆；中科院云南天文台将携带天文望远镜、日晷等科普设施，在石林彝族自治县普及天文科学知识。

除线下活动外，本届科学节还将邀请知名科普达人和一线科学家，以游园的方式对北京主场活动开设每天7小时全网直播，前排观看精彩节目，探秘幕后故事，近距离触摸重大科研成果展品展项，让更多社会公众能通过互联网隔空入场中科院科学节，感受科技的魅力。

(责编：赵竹青、高雷)

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