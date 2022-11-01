人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年三季度全球黄金需求(不含场外交易)同比大增28%至1181吨。同时，随着中国消费者对于金饰青睐度不断提升以及三季度国内金价的相对稳定，三季度中国市场金饰需求量达163吨，相较二季度大幅反弹58%，同比也有5%的增幅。

“经济的环比复苏是金饰消费回暖的基础，消费者对于黄金保值属性持续上升的关注度则是另一重要驱动因素。”世界黄金协会中国区CEO王立新表示，古法金在终端市场的占比仍在上升，在消费者保值诉求升温的背景下，工艺相对简单的古法金产品更受欢迎。

关于三季度中国黄金投资需求，报告显示，三季度中国金条金币市场呈现出了回暖，总量达70吨，环比大幅上升87%，同比涨幅为8%。三季度国内金条金币销售达到了70吨，环比大幅回升。

“居民可支配收入增速相较二季度的恢复是金条金币销售回暖的基础，而国内商业银行将扩展实物黄金销售业务作为重心的策略则是关键的驱动因素。”王立新说，国内黄金ETF总持仓在9月底为58吨，三季度出现了1吨的小幅净流入。

展望2022年第四季度，王立新表示，经济的潜在反弹和消费者对于黄金保值属性的认可，有望持续推动四季度金饰需求的增长，但新冠肺炎疫情带来的不确定性仍待观察。

(责编：王仁宏、吕骞)

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