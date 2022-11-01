人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）记者从中广核获悉，辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目今日正式投运，该项目是东北地区首个核能供暖项目，覆盖大连市瓦房店红沿河镇，惠及当地近两万居民。

红沿河核电站核能供暖项目一次管网安装现场。受访者供图

据介绍，红沿河核电站核能供暖示范项目规划供热面积24.24万平米，最大供热负荷为12.77兆瓦，利用红沿河核电站汽轮机抽汽作为热源，替代红沿河镇原有的12个燃煤锅炉房，实现红沿河镇清洁供暖。项目新建一次管网近10公里，二次管网5.7公里，新建换热站4座。

供暖后红沿河镇红核希望中学教室内温度为26摄氏度。受访者供图

据测算，项目投产后每年将减少标煤消耗5726吨，减排二氧化碳1.41万吨、烟尘209余吨、二氧化硫60余吨、氮氧化物85余吨、灰渣2621吨，将有效改善供暖区域大气环境。

红沿河核电站。受访者供图

据介绍，2022年6月，红沿河核电站一、二期工程6台机组全面建成投产，成为国内在运装机容量最大的核电站。红沿河核电站年度发电量可达480亿千瓦时，约占辽宁省全社会用电量的20%，能有效缓解东北地区阶段性电力短缺，稳定区域电力供应。与同等规模燃煤电厂相比，等效于每年减少标煤消耗约1452万吨，减排二氧化碳约3993万吨，相当于种植10.8万公顷森林。

(责编：王仁宏、吕骞)

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