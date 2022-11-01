人民网北京11月1日电 （记者许维娜）城市建设是一座城市文明程度最直观的体现，也是老百姓看得见、摸得着的民生关切。记者从国家发展改革委获悉，近日，国家发展改革委社会司召开高品质生活城市建设专家座谈会，就当前及今后一个时期开展高品质生活城市建设的整体思路、主要原则、重点任务，听取专家意见建议。

会上，与会专家结合自身研究领域，围绕建设高品质生活城市概念内涵、建设目标、重要问题等方面进行了交流，提出了政策建议。专家一致认为，开展高品质生活城市建设工作要坚持4个重大原则。

一是坚持以人民为中心。坚持人民城市人民建、人民城市为人民，把人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点，既切实解决人民群众的“急难愁盼”问题，改善基本民生需求，又创造条件引导群众参与城市建设过程，共建共享品质生活。

二是坚持系统观念。将城市的规划建设、公共服务、生活服务、人居环境、人文精神、群体融入、社会治理等作为一个有机整体统筹谋划、推进实施，让城市彰显活力、包容、韧性、温度，让居民更有获得感、幸福感、安全感、归属感。

三是坚持分类施策。根据城市的人口规模、空间布局、产业结构等因素，区分东中西、大中小、人口流入流出，因地制宜、精准施策，实现协调发展。

四是坚持循序渐进。高品质生活城市建设既要尽力而为，又要量力而行，既需要精心设计蓝图，又需要久久为功推进，要从有效治理“大城市病”破题，从满足人民群众多样化、多层次需求入手，从最急迫最紧要的事项抓起，抽丝剥茧、攻坚克难，一件事情接着一件事情办，一个问题接着一个问题解，逐步将高品质生活城市建设推向纵深。

此外，会议还强调，要结合城市更新，做实推进高品质生活城市的工作抓手，统筹打造一刻钟便民生活圈、美好生活社区、生活服务“领跑型”企业、便民服务场景和优质服务项目，积极探索完善高品质生活城市第三方评价。

(责编：王仁宏、吕骞)

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