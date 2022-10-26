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中国第39次南极考察队今日启航 预计明年4月上旬返回

2022年10月26日17:49 | 来源：人民网
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2022年10月26日，中国第39次南极考察队员搭乘“雪龙2”船从上海启程。自然资源部供图

人民网北京10月26日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，10月26日和10月31日，中国第39次南极考察队255名队员分两批搭乘“雪龙2”船、“雪龙”船从上海出发，共同执行南极科学考察任务，预计2023年4月上旬返回国内。

2022年10月26日，中国第39次南极考察队部分队员启航出征。自然资源部供图

自然资源部相关负责人介绍，第39次南极考察将围绕南大洋重点海域对全球气候变化的响应与反馈等重大科学问题，开展大气成分、水体环境、沉积环境、生态系统等相关领域的调查研究工作。在中山站、泰山站、昆仑站沿线进行冰雪环境监测、天文观测。利用“雪鹰601”固定翼飞机，开展伊丽莎白公主地等区域的冰下地形探测。对南极中山站、长城站进行越冬人员轮换及物资补给。

(责编：杨曦、高雷)
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