本报记者 齐志明 宋豪新 张艺开

党的二十大报告提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。

当前，养老服务市场供需状况如何？各地在让老年人老有所养、生活幸福、健康长寿方面，都推出哪些有效举措？如何更好促进老龄事业和老龄产业高质量发展？记者进行了探访。

需求旺盛——

社区养老服务升级趋势明显

金秋时节，金桂飘香。走进四川省成都市金牛区怡倍康养老服务中心，古色古香的大门、爬满绿植的篱笆、开满鲜花的小院……这个曾经的老旧小楼，如今温馨舒适，满满家的感觉。

这是一个有35个床位的社区养老院，紧邻社区办公室。每天早饭后，老人们都会来到院子里或者活动室，在护理员的帮助指导下进行适量运动。下午，养老院还会组织老人们开展唱歌、看电影等丰富多彩的活动。作为一家体现“医养结合”理念的专业养老服务机构，养老院还定期为老人提供体检、理疗等专业服务。

“很舒适！”谈及在这里的生活，80多岁的李振仙老人竖起大拇指，“在家门口养老，彼此都很熟悉，大家在一起有聊不完的话题，而且孩子们来探视也很方便。”老人还提到，在社区组织的敬老尊老活动中，经常有学校的学生、企业志愿者参加，让养老院里有了更多欢声笑语。

“根据我们统计，社区内有日常生活照料服务需求的老人占26.7%，需要老年餐服务的占23%，需要康复理疗的占21.3%。”怡倍康养老服务中心的工作人员介绍，除了常住老人，养老院还对周围3公里以内的老人开展居家上门服务，深受老人们的欢迎，年累计上门服务达1000余人次。

第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿。人口结构老龄化的趋势背后，是快速增长的养老生活服务需求。从餐饮到就医，从护理到保健，从出行到陪诊，老年群体对养老服务有着旺盛的需求。

近年来，各地区各部门推出了许多有力有效的举措，养老保障网越织越密，让老年人安享晚年，乐享幸福生活。“当前，养老产业的供给内容主要集中在餐饮、护理、保健等基础养老服务方面，要进一步增强优质、精准的产品供给和服务体系。”星图金融研究院高级研究员付一夫建议，加强养老产业的供给侧改革，注重养老产业的市场细分和老龄群体消费需求的深度挖掘，通过不断的创新和完善，为老年群体提供多层次、高品质、专业化的养老产品与服务。

供给优化——

完善基础设施，丰富服务内容，优化养老环境

菜香扑鼻，笑声阵阵，在黑龙江省哈尔滨市道里区恒大悦府社区助老餐厅，不少老人边吃边聊，好不热闹。

道里区老龄化率达到24.2%，老龄人口密集，“做饭糊弄、吃饭应付”情况普遍。为此，道里区通过整合社区资源、依托企事业单位食堂、联合优质餐饮企业等方式，累计建立90余家社区助老餐厅餐点，实现“15分钟老年助餐圈”全覆盖。“优势在于平价普惠，快捷健康。”道里区民政局局长朱立杰介绍，“政府投一点、社区帮一点、个人掏一点，三方合力共建共享，有效保障餐厅正常运营。”

老年人需求在哪里，服务供给就跟到哪里。近年来，不少地方不断创新养老方式，在完善软硬件基础设施、丰富服务供给内容、优化养老环境等方面持续发力，老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的愿景成为现实。

老有所养，老年食堂服务暖心贴心。

前不久，浙江省杭州市转塘街道何家村大食堂开业，大食堂由杭州市西湖区小小生命健康基金会与何家村村民委员会共同创立，针对村里70岁以上老人免费提供一日三餐，以此促进何家村老年公益建设。该食堂开业后既满足了老人们的吃饭需求，也成了他们拉家常、解烦恼的新场所。走进山东省沂水县四十里堡镇袁家庄村党支部创办的“暖心食堂”厨房，只见志愿者们正在精心地为村里的老党员们准备午餐，营养均衡、软硬适宜的饭菜，让老人们倍感温暖。目前，该县类似的暖心食堂已经达到23个。

中国宏观经济研究院研究员王蕴说，为老助餐服务是社区居家养老服务的重要内容，从农村到城市，全国许多地区整合多方力量扶持老年“幸福食堂”建设与运营，既为老人提供了便利，也减轻了子女的负担。

老有所安，智慧养老托起稳稳的幸福。

家住江西省南昌市青云谱区的77岁老人占荣根摔伤腿后，在社区邻里中心进行康复治疗，白天有社区护工护理，儿子只需下班后接续照顾，这得益于青云谱区引进的江西慈孝竹居家养老有限公司。该公司是一家专业性养老服务企业，通过“硬件+软件+服务”的智慧养老模式和一个中心联动数个社区服务站的运营模式，为老年人提供高质量、全方位的养老服务，运用嵌入式医养结合的多重养老模式，建立功能完善的智慧健康养老服务平台，该模式深受老年人的欢迎，社区服务站由原来的10个增加至23个。

青云谱区坚持政府主导、社会参与、全民关怀的工作思路，推行政府购买养老服务，有效提升老年人的生活质量和幸福指数。该区还开发了“青云谱区智慧养老服务管理平台”，建立60周岁以上老年人个人健康档案近5万份，居民可以通过电话、APP预约服务，实现对服务人员管理、服务任务分配、服务质量回访、服务费用支付等各个环节的统一、规范和监督。

今年2月，国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出，“推动‘互联网+养老服务’发展”“引导有条件的养老服务机构线上线下融合发展，利用互联网、大数据、人工智能等技术创新服务模式”。一些地区与养老服务企业积极利用新技术，创新助餐、助医、助行、助洁等便捷服务模式。美团加大上门履约服务的人力团队投入力度，通过跑腿、闪购、买药等业务，支持老年人急需的助餐、助浴、助急、助医、助行、助洁等服务，构建居家养老服务圈。

质量更高——

多措并举打造老年友好型社会

近日，在浙江省浦江县西部山区花桥乡塘波村的便民服务点内，年过七旬的徐元奶老人正在与工作人员远程视频交流办理过户业务，她一边拿着身份证，一边高兴地念叨：“真方便，谢谢了！”今年以来，当地政府部门与国网浦江县供电公司聚焦偏远山区老龄人口占比高、智能手机操作不便、语言沟通不畅等问题，自主研发“驿电通”服务平台，放置在各村便民服务点内，通过“一键呼叫”等适老化改造，以人工温情服务破解服务老年人的“最后一公里”。同时，该公司依托此平台，联合水、气、网、社保、医疗等服务部门，全方位拓展“服务网”，为老年人提供更全面更便捷的贴心服务。

2020年11月，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，提出优化“互联网+政务服务”应用、扩大适老化智能终端产品供给等相关举措。许多地区探索适老化服务举措，统筹人社、医保等多家单位，跨行业协同办理政务与公共服务，助力老年群体共享数字化发展成果。

专家认为，要进一步贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，远近兼顾、综合施策，继续加大制度创新、政策供给、财政投入力度，推动老龄事业和老龄产业高质量发展。

加强改革创新，打造友好社区。成都市金牛区想方设法在社区建设微型养老机构，为老人提供生活照料、康复保健、心理疏导、文化娱乐等多元化服务。通过养老服务站、助餐服务点、老年活动中心（室）等设施，实现了居家养老、康复照料、公益志愿等服务“进院落、进家庭”，打通老人居家养老“最后一公里”。贝壳研究院发布的《老年友好社区评价指标体系研究》建议，统筹各方力量，建立以政府为引领、多元主体参与的社区老年服务网络，保障社区老年群体在生活照料、基本医疗、康复护理、安宁疗护等方面就近享受便捷的为老服务。

加大财政支持，夯实产业基础。近5年来，黑龙江省齐齐哈尔市康复辅助器具生产经营服务企业从12家增至76家。“我们优化强化对康复辅助器具的政府购买服务，以社区租赁等形式，推进康复辅助器具在社区居家养老服务中的普及。”齐齐哈尔市民政局养老服务科科长张宪宝介绍，为促进聚集发展，全市大力打造康复辅助器具产业园区，将康复辅助器具产业列为养老制造业的重要组成，纳入全市十二大重点产业推进。

王蕴表示，要坚持政府、企业、家庭、个人共同参与、各尽其责，围绕老年人衣食住行、康复护理等需求壮大老年用品产业，丰富服务选择，不断打造老年友好型社会，进一步提升老年人获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年11月02日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)

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