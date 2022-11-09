人民网记者 申佳平

新鲜实惠的进口水果、绿色低碳的时尚服装、前沿创新的医疗科技……在第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，围绕服务美好生活的各类新产品、新服务、新技术亮相，展现出进博会这一开放平台越来越大的吸引力。

五年来，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

“一展汇全球”，更是“一展惠全球”。一年一度的进博会正继续以开放之姿，与世界共“舞”，为全球优质商品进入中国市场搭建桥梁，以中国市场新机遇为世界发展注入新动能！

进博看商机：进口水果加速切进中国人“果盘”

菲律宾的黑钻凤梨、厄瓜多尔的有机香蕉、插上吸管就能轻松打开的椰青、肯尼亚鲜食牛油果……五年来，通过进博会，更多优质进口水果正在切进中国消费者的果盘中。

第五届进博会食品及农产品展区展示的各类水果。人民网记者 翁奇羽摄

“进博会无疑是外国企业进入中国市场最重要的渠道之一。”菲律宾佳农鲜果贸易公司中国区市场总监许珂看着展台的火爆场景，十分开心。她告诉记者，佳农连续五年参展收获颇丰，去年在进博会展出新西兰“超牛果”后，该产品在中国市场的销售量已增加150%。今年进博会，该公司带来了糖度高达16的菲律宾黑钻凤梨，希望能够再创销售佳绩。

“五年来新获准进入中国的鲜果约有59个品种，我们也将9款特色准入新品第一时间带到进博会的舞台。”都乐公司相关负责人王娜介绍，该企业菲律宾农场种植的超甜蕉、金菠萝已远销至中国各地。

在5日举行的第五届虹桥国际经济论坛“RCEP与更高水平开放”高层论坛上，多位与会嘉宾表示，RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）生效以来，成员国企业获得了实实在在的收益，实施红利日益凸显。

今年1月1日，RCEP正式生效实施。RCEP成员国覆盖世界约30%的人口和贸易量，携手构建起“全球最大自贸区”。协定生效后，区域内90%以上的货物贸易将逐步实现零关税。

这意味着，终端消费者将以更优惠的价格享受到来自RCEP地区的特色优质消费产品，中间产品进口关税的降低也将帮助国内制造业企业降低成本、推动产品创新升级，增强供给体系活力。

得益于一系列贸易便利化政策打开“绿色通道”，加快查验速度，简化通关环节，近年来，包括水果在内的各类农副产品在中国跑出“加速度”。数据显示，2021年12月，全国进口整体通关时间为32.97小时，较2017年缩短了66.14%。

进博看减碳：“黑科技”与“绿时尚”出了联名款

一件五彩缤纷的摇粒绒服装，用料居然是生活中常见的塑料瓶？在今年的进博会展台上，“黑科技”结合“绿时尚”的绚丽服装颇为吸睛。

来自日本的服饰零售品牌优衣库在本届进博会首次推出部分采用100%再生面料制成的摇粒绒成衣，并在现场展示“塑料瓶变新衣”循环全过程，让现场观展人员感到十分新奇。

“在门店我们观察到，中国消费者对于绿色环保的消费需求逐年提升。大家发现产品是环保材料时，购买意愿还会更强烈。”优衣库中国公关总监董春芳说。

第五届进博会优衣库展台。人民网记者 翁奇羽摄

在迪卡侬集团展台，参展观众可以通过将喝完的塑料瓶放进展台上的海浪装置来助力海洋生态保护。“我们希望在满足人们多场景健身需求的同时，践行可持续发展理念。”据该企业相关负责人赵洁介绍，进博会结束后，这些瓶子会投入纺织品类产品产业链。

数据显示，2021年我国人均GDP已突破1.2万美元，居民人均可支配收入达3.5万元人民币。随着中国消费市场规模不断扩大，消费结构持续升级，年轻一代消费者成为消费主力，消费的个性化、多元化、品质化趋势越来越明显。而在“双碳”目标带动下，绿色低碳转型在中国蔚然成风，也让积极加入“绿色”行列的参展商和采购商看到了商机。

来自美国的3M公司相关负责人熊海锟介绍，该公司在本届进博会全球首发的云纤保暖材料含有80%的循环再生环保材料，从原料和能源双向入手降低产品生命周期中的碳排放。

“我们希望通过进博会平台，携手全球及中国优秀合作伙伴，打造绿色供应链，助力全球服装产业加快绿色转型。”多位受访的外国参展商表示，绿色创新正成为全球企业的未来方向，希望通过自身行动为面向未来的绿色发展注入强大动力。

进博看创新：五年“老摊主”带来新科技

全球十五大药品巨头首次齐聚，全球十大医疗器械企业集体亮相，大块头的“手术机器人”和“小而精”的新技术闪亮登场……今年的进博会，医疗器械及医疗保健展区依然人气“火爆”，多个“首发”“首展”的前沿科技和创新成果集中展出。

“跟去年相比，我们展台面积扩大了50%，而且今年我们也带来了全球首展、亚洲首展和中国首展的创新技术。”西门子医疗相关负责人王弢介绍，作为五届进博会“老摊主”，今年为进博会带来了全球首展的5G移动急危重症介入救治单元“远征”、光子计数CT“NAEOTOM Alpha”等多款产品。

西门子医疗在第五届进博会上首次展出的全球首款光子计数CT“NAEOTOM Alpha”。人民网记者 翁奇羽摄

相约进博，共享机遇。五年来，进博会广结良缘，“朋友圈”越来越大，溢出效应愈加凸显。商务部数据显示，最近三年，每届进博会的成交额都超过700亿美元。

“今年是拜耳第五次参展进博会，我们也迎来了在华140年的里程碑。一路走来，拜耳见证和参与了中国的发展和进步，对此我们深感自豪。”拜耳集团管理委员会主席沃纳·保曼认为，进博会极大地推动了跨国公司共享中国机遇，融入中国经济发展格局。

(责编：罗知之、高雷)

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