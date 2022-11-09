人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）“当前，人们对于生命健康、线上智慧服务更为关注，而寿险业与健康业态有着天然的契合。”在第五届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，中国太保寿险市场总监刘余庆做客人民网《人民会客厅》栏目时表示，在做好主业主责之外，中国太保寿险打造保险与康养生态，满足客户更多元化的健康管理需求。

刘余庆表示，本届进博会，中国太保除了提供总保额逾1.2万亿元的综合保险保障方案外，还新增人均保额25万元的新冠疫苗接种身故责任保障、新冠身故责任保额提升25%、航空意外身故保额提升10%。同时，中国太保寿险开设预赔机制、陪护机制和绿色通道，最快速度兑现保单承诺。会场外继续开设上海地区门店进博服务专窗、95500进博服务专线，服务全球参展人员。

据刘余庆介绍，在本届进博会，中国太保集中展示了公司在健康、养老方面的创新成果，比如全家人的家庭医生“太医管家”、高端养老社区“太保家园”等。同时，在展台设置了“绿色健康生活体验区”，设置了和身体关联的10大系统的检测服务的体验，涵盖西医和中医的内容。

“作为寿险企业，关注生命健康，守护人民美好生活是我们的初心与使命。”刘余庆表示，一方面，聚焦保险主业，细分客户群体，构建比较完整的基于客户分群的保险保障的产品体系。另一方面，在服务端，从保险产品+整个服务生态融合的角度，构建包括大健康、大养老在内的产品服务供给侧改革。

在保险主业方面，2021年，中国太保寿险为超过326万人次提供商保理赔服务；2020年以来，中国太保寿险以“一城一策”策略推进新型城市定制型商业医疗保险（“惠民保”）项目落地，尤其是在上海主承保的“沪惠保”项目，首年参保人数累计超过739万人。

在大健康方面，中国太保寿险以医疗服务为支撑，通过科技助力，为健康人群与带病人群提供医疗服务场景下所需的产品解决方案。比如，结合健康管理及就医协助服务的“太保蓝本”，目前已覆盖1700万客户推出健康服务品牌“太医管家”，服务用户已超200万人。

在大养老方面，中国太保寿险构建“保险产品+养老社区+专业服务”新型业务模式，截至目前，已形成匹配全龄养老需求的“颐养、乐养、康养”三大产品线，在全国11个城市自投、自建12个太保家园养老社区项目。其中，成都、大理、杭州三家社区已投入运营。

“未来，中国太保寿险将与大康养产业链上下游的企业合作，围绕客户在健康管理、求医问诊和体面养老方面的需求和痛点，提供一体化的产品+服务解决方案。”刘余庆说。

当前，健康养老领域正成为保险业参与更广阔市场竞争的新赛道。“康养是需要企业沉下心来不断地探索、研究、设计、落地，不断复盘的赛道。”刘余庆认为。

据刘余庆介绍，在打造健康生态方面，中国太保寿险发布了“芯”活力服务品牌，打造“5 +2”朋友圈，满足客户家庭整体的健康和养老需求。在养老生态方面，中国太保寿险已经在11个城市落地了自投、自建的12个太保家园项目。下一阶段，尽快完成太保家园在长三角、大湾区、环渤海、成渝及中部地区累计13至15个项目的全国性布局。

此外，中国太保寿险将发挥与法国欧葆庭集团合资成立的太保欧葆庭养老管理公司优势，通过技术输出或者委托管理的方式，承接社会上的机构养老项目，并探索居家养老、社区养老服务业务，向更多老人提供身边服务、终身服务、精致服务。

(责编：罗知之、高雷)

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