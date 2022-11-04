本报记者 杜海涛 欧阳洁 王 珂 罗珊珊

扬互利共赢风帆，开放春风温暖世界。东海之滨，黄浦江畔，第五届中国国际进口博览会如约而至。

世界500强和行业龙头企业超280家，全球四大粮商、十大医疗器械企业、十五大药品企业悉数到齐，一系列“全球首秀”“亚洲首发”“中国首展”纷至沓来……宾客云集、万商会聚，东方之约再次谱写开放融通、互利共赢的恢弘乐章。

党的二十大报告提出：“中国式现代化是走和平发展道路的现代化。”“我们坚定站在历史正确的一边、站在人类文明进步的一边，高举和平、发展、合作、共赢旗帜，在坚定维护世界和平与发展中谋求自身发展，又以自身发展更好维护世界和平与发展。”“中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。”

作为世界上首个以进口为主题的国家级展会，五年来，进博会充分发挥国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用，成为推动构建新发展格局的窗口、高水平开放的载体、多边主义的舞台。

中国国际进口博览会行至第五届。这一由习近平主席亲自谋划、亲自部署、亲自推动的全球贸易盛会，让人们看到了中国主动向世界开放市场、同各国分享中国机遇的满满诚意，为艰难复苏的世界经济注入强大正能量。

共同培育全球发展新动能

党的二十大报告提出：“中国坚持经济全球化正确方向，推动贸易和投资自由化便利化，推进双边、区域和多边合作，促进国际宏观经济政策协调，共同营造有利于发展的国际环境，共同培育全球发展新动能”。

第五届进博会是党的二十大后我国举办的首场重大国际展会。目前，企业展、虹桥论坛、国家展、人文交流和配套活动等各项准备工作已经就绪。其中，企业商业展将有来自世界各国的优质企业携大量“高精尖”展品参展。虹桥论坛将继续举办主论坛、“RCEP与更高水平开放”高层论坛，发布《世界开放报告2022》及最新世界开放指数，并举办多场分论坛。

“进博会已成为中国坚持高水平对外开放的生动缩影，是汇聚全球能量、链接发展机遇的综合性窗口。”拜耳集团相关负责人表示，拜耳将继续借助进博会强大的溢出效应，携手全球伙伴开展多领域合作，为全社会创造更多价值。今年，拜耳的展台面积较去年增加50%，是首届进博会的三倍多，将全面展示多领域创新成果。

扩大开放，助力构建新发展格局。

爱尔兰威士忌、斯里兰卡狮子啤酒、尼泊尔高山羊绒围巾……在上海青浦绿地缤纷城进博集市，即将在第五届进博会上展览展示的同款商品备受青睐。绿地集团总裁助理、贸易港集团总经理薛迎杰介绍，“进博会后，进博集市将持续在上海各主要商圈落地，让消费者在家门口体验全球优质商品。”

推动高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要，呼唤更高水平对外开放。“在构建新发展格局中，进博会发挥重要作用。”上海市商务发展研究中心副主任张娟认为，进博会持续举办，通过展示、交易、消费等国内流通环节以及贸易、投资等国际经济活动，促进国内国际双循环更加畅通运行。

互利共赢，与世界共享中国机遇。

秘鲁羊驼玩偶品牌“温暖的羊驼”产品种类扩大到20多个大类，在中国20多个城市建立起销售渠道，订单数量增长40倍；阿富汗小伙儿阿里·法伊兹获得了2000多张手工羊毛地毯的订单，为阿富汗的许多家庭带来了收入……历届进博会，留下许多合作共赢的生动故事。

进一步缩减外资准入负面清单、优化调整跨境电商零售进口商品清单、发布《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》……五年来，进博会上的一条条开放承诺，化为务实举措。今年前三季度，我国实际使用外资金额超过1万亿元人民币，按可比口径同比增长15.6%。

“今年进博会，我们带来了可广泛用于新生儿及婴儿的呼吸道合胞病毒创新预防技术，这也是该预防技术的中国首秀。”赛诺菲巴斯德相关负责人表示，未来赛诺菲巴斯德将致力于更好地融入中国市场，加大在粤港澳大湾区的投资，推动中国生物技术的发展。

把握大势，推动建设开放型世界经济。

从诞生之日起，进博会就蕴含着推动全球共同开放的基因。

“经济全球化是不可逆转的历史大势”“各国走向开放、走向合作的大势没有改变”“中国愿同各国一道，共建开放型世界经济，让开放的春风温暖世界”……五年来，进博会始终传递着推动建设开放型世界经济的“中国主张”，画出构建人类命运共同体的最大同心圆。

“作为中国扩大开放、扩大进口的重要平台，进博会汇聚了来自全球的新产品、新技术、新服务、新方案，展现了中国市场的巨大潜力，架起了与世界共享中国市场红利的桥梁。”路易达孚北亚区包装油业务总监杨亚丽表示，“我们希望通过进博会，和更多的合作伙伴共同交流。”

提升贸易投资合作质量和水平

计划发布两款全新产品、展示40多种全球畅销产品、在两个场馆的展示区同时参展……“进博会释放的红利实实在在，溢出效应看得见、摸得着，为跨国公司提供了展示实力与成果的绝佳平台，带来了巨大市场机遇。”康宝莱全球高级副总裁郭木说。

党的二十大报告提出：“依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平。”

进博会越办越好，综合效应持续放大，不仅推动我国产业升级、有效改善国内供给、促进消费升级、服务构建新发展格局，也为全球跨国企业提供新机遇、带来新商机。

打造开放平台，带动贸易升级。

周一在国外牧场生产的牛奶，周二就能上飞机，周三直达中国消费者餐桌……作为首批通关贸易便利化“验放”分离和“边检边放”的创新监管模式试点企业之一，新西兰纽仕兰乳业全球研发总经理罗伊感受到“进博速度”的魅力：“这展现了中国通过锐意改革、创新制度、改进流程来不断优化营商环境的坚定态度。”

让“看不见的服务”展现出“看得见的效果”，进博会的服务贸易展区历年都颇受关注。今年进博会，第一太平戴维斯带来了“可持续城市”的全方位持续运营和创新专业服务。“进博会开设了服务贸易展区，我们便意识到，第一太平戴维斯进一步在中国本土化发展的机遇来了。”第一太平戴维斯中国区市场传讯部负责人、董事邵轶菁说。

文旅服务、金融服务、物流服务、供应链管理服务……与有形展品不同，在进博会服务贸易展区，多数展品都“无实物”，但这丝毫不影响现场咨询、洽谈、签约的热度。本届进博会，服务贸易展区将继续迎来全球顶尖企业参展，助推全球服务贸易“再升级”。从实物到服务，从优化进口商品结构到升级扩容服务贸易，进博会为加快贸易转型升级注入了更多新动能。

促进投资合作，推动产业升级。

今年8月，霍尼韦尔与蜂巢能源牵手合作，前者通过整合产品及技术优势，提供卓越的数字化解决方案，打造蜂巢能源数字化工厂，实现精益化、自动化的产业智造转型升级。从首届进博会的“头回客”，到年年进博会的“回头客”，霍尼韦尔共展出近100项创新技术、产品和解决方案，其中多项为首次在中国市场推出。

“作为进博会的‘老朋友’，我们将依托进博会开放高效的平台效应，不断将领先的创新成果引入中国，并推动本土创新持续走向世界。”霍尼韦尔公司相关负责人余锋说。

五年来，进博会不仅经贸合作成果丰硕，更吸引大量外商来华投资，更多尖端技术、高端装备进入中国市场，助力国内产业升级。

扩大优质进口，服务消费升级。

植物来源食品、首款预制菜产品、众多在中国乃至全球首发的产品……本届进博会，嘉吉将呈现近百件创新产品，凸显了健康、可持续等特色，满足中国消费者不断升级的消费需求。嘉吉公司相关负责人刘军说：“过去四届进博会，嘉吉签署总价值超过100亿美元的合作协议，我们将持续为中国市场提供更多符合消费需求的产品与服务。”

随着生活水平提高，中国消费市场加速升级，对“购物车”的种类和品质提出了更高要求。五年来，进博会上的参展企业带来一大批全球新科技、新产品，丰富了国内消费者的选择，更好满足了消费者日益升级的消费需求。同时，优质进口商品在丰富国内供给的同时，也推动国内企业不断提升竞争力。

推动建设更加美好的世界

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。面对战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的国际国内环境，中国在进博会上传递的信息备受瞩目。

党的二十大报告提出：“必须坚持胸怀天下。”“我们要拓展世界眼光，深刻洞察人类发展进步潮流，积极回应各国人民普遍关切，为解决人类面临的共同问题作出贡献，以海纳百川的宽阔胸襟借鉴吸收人类一切优秀文明成果，推动建设更加美好的世界。”

中国发展离不开世界，世界发展也需要中国。中国实行更加积极主动的开放战略，让世界分享中国市场，为世界经济复苏注入强劲动力。

提升合作水平，助推高质量发展——

“中国经济正处在一个转型升级的关键时期，进博会将对中国经济高质量发展起到重要助推作用。”清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜介绍，进口高品质、多元化的商品和服务，有助于吸引更多资源要素，有效促进国际循环的质量水平提升，助力加快构建新发展格局。

跨国公司乘兴而来。丹佛斯公司相关负责人徐阳介绍：“进博会是中国全面扩大开放、推动全球交流联通的重要平台。在本届进博会，丹佛斯将展示全球领先的能效解决方案和实践，助力行业实现绿色转型，推动中国经济高质量发展，以及‘双碳’目标的实现。”

国内企业收获满满。过去四届进博会，中国机械工业集团有限公司签署了61份约170亿美元的进口采购合同，将国际先进的机械设备引入中国市场。“本届进博会我们将在绿色节能、高端装备、大宗商品等领域签署多项进口采购合同，装备中国制造，提升国内制造业自身创新活力和生产能力，加快建设现代化产业体系。”中国机械工业集团有限公司党委书记、董事长张晓仑说。

坚定开放承诺，实行更加积极主动的开放战略——

迈上新征程，中国通过进博会再一次坚定承诺进一步扩大对外开放，实行更加积极主动的开放战略。在全球经济增速放缓、新冠肺炎疫情依然严峻的背景下，第五届进博会如期召开，进一步增强了跨国公司继续投资中国市场、服务中国消费者的信心。

“我们希望继续借助进博会为自身发展凝聚更强动力。”花王（上海）产品服务有限公司总经理冈伸太朗介绍，自从1993年进入中国市场以来，花王不断将集团内先进研究技术和全新系列产品引入中国市场，未来将会为中国消费者提供更多优质的产品和服务。

维护多边主义，凝聚全球开放合作共识——

“建设统一大市场，构建更加连通、更高水平的全球贸易体系；加强数字经济等新领域的贸易合作，提升全球经济治理水平；加强人文交流，更好凝聚全球开放合作共识。”董煜说，通过举办进博会，中国在促进国际贸易、深化全球合作、应对全球治理挑战等议题上展现了大国担当，为世界经济复苏增添信心和力量。

“尽管当前全球经济的不确定性不稳定性因素增多，我们相信，中国经济仍拥有广阔空间和无限可能。”高通公司全球高级副总裁钱堃表示，中国广阔的市场激发企业源源不断的创新潜能，我们在中国合作伙伴身上感受到了中国经济的蓬勃生机，未来还将与更多中国企业携手共进。

东方之约，全球之益。我们所处的是一个充满挑战的时代，也是一个充满希望的时代。顺应时代潮流，把握发展大势，以更大的开放拥抱发展机遇，以更好的合作谋求互利共赢，就一定能够应对各种困难和挑战，同世界人民携手开创人类更加美好的未来！

《 人民日报 》（ 2022年11月04日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)

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