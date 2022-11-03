人民网北京11月3日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部服贸司负责人3日在介绍2022年前三季度服务贸易发展情况时表示，2022年1至9月，我国服务贸易继续保持增长。服务进出口总额44722.7亿元（人民币，下同），同比增长18.2%；其中服务出口21480.2亿元，增长20.5%；进口23242.6亿元，增长16.1%。服务出口增幅大于进口4.4个百分点，带动服务贸易逆差下降19.6%至1762.4亿元。

知识密集型服务贸易稳定增长。1至9月，知识密集型服务进出口18648.7亿元，增长10.2%。其中，知识密集型服务出口10430.2亿元，增长14.9%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长22.5%、17.4%。知识密集型服务进口8218.5亿元，增长4.8%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达56.2%。

旅行服务进出口继续恢复。1至9月，我国旅行服务进出口6236.6亿元，增长7.4%。剔除旅行服务，1至9月我国服务进出口增长20.2%，其中出口增长21.7%，进口增长18.4%；与2019年同期相比，服务进出口增长52.6%，其中出口增长68.3%，进口增长37.2%。

(责编：赵竹青、吕骞)

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