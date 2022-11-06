本报评论员

“中国愿同各国一道，践行真正的多边主义，凝聚更多开放共识，共同克服全球经济发展面临的困难和挑战，让开放为全球发展带来新的光明前程！”11月4日，习近平主席以视频方式出席第五届中国国际进口博览会开幕式并发表重要致辞，指出“开放是人类文明进步的重要动力，是世界繁荣发展的必由之路”，强调“让发展成果更多更公平惠及各国人民”，郑重宣示中国将推动各国各方共享中国大市场机遇、共享制度型开放机遇、共享深化国际合作机遇，赢得与会嘉宾广泛认同，引发国际社会热烈反响。

经济的大海奔腾不息，开放的春风温暖世界。冷战结束后，经济全球化迅猛发展，为世界经济发展提供了强劲动力，极大促进了商品和资本流动、科技和文明进步。一段时间以来，经济全球化遭遇“逆风逆流”，“世界开放指数”不断下滑，全球开放共识弱化。一些国家想实行“脱钩断链”，构筑“小院高墙”。应该深刻认识到，大江奔腾向海，总会遇到逆流，但任何逆流都阻挡不了大江东去。经济全球化是生产力发展的客观要求，是不可逆转的历史大势。尽管出现了很多逆流、险滩，但经济全球化方向从未改变、也不会改变，开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。我们要把握经济全球化发展大势，坚定不移推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

当今世界，全球价值链、供应链深入发展，你中有我、我中有你。开放合作是增强国际经贸活力的重要动力，是推动世界经济稳定复苏的现实要求，是促进人类社会不断进步的时代要求。保护主义是作茧自缚，搞“小圈子”只会孤立自己，极限制裁损人害己，脱钩断供行不通、走不远。各国只有坚持真正的多边主义，坚持拆墙而不筑墙、开放而不隔绝、融合而不脱钩，推动构建开放型世界经济，才能让世界经济活力充分迸发出来。中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，坚持经济全球化正确方向，增强国内国际两个市场两种资源联动效应。5年前，习近平主席宣布举办进博会，就是要扩大开放，让中国大市场成为世界大机遇。现在，进博会已经成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。习近平主席在致辞中深刻阐释开放的重要意义，郑重宣示中国扩大开放的坚定决心，展现了开放自信的大国气度，彰显了计利天下的大国担当，对于引领世界经济沿着正确轨道向前发展、推动世界经济复苏具有重要意义。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足。习近平主席强调：“我们要以开放纾发展之困、以开放汇合作之力、以开放聚创新之势、以开放谋共享之福，推动经济全球化不断向前，增强各国发展动能，让发展成果更多更公平惠及各国人民。”必须深刻认识到，只有拆除一切阻碍生产力发展的藩篱，让资金和技术自由流动，维护全球产业链供应链稳定畅通，促进贸易和投资自由化便利化，以开放纾发展之困，才能在发展中破解各种难题、实现人民幸福；只有深化交流合作，坚持“拉手”而不是“松手”，用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，以开放汇合作之力，才能在合作中办成大事、办成好事、办成长久之事；只有加强创新合作，推动科技同经济深度融合，加强创新成果共享，努力打破制约知识、技术、人才等创新要素流动的壁垒，以开放聚创新之势，才能在创新中推动经济社会发展、应对人类共同挑战；只有坚持以人民之心为心、以天下之利为利，关注发展中国家紧迫需求，着力解决发展不平衡不充分问题，稳步推进全球发展倡议落地落实，以开放谋共享之福，才能让各国人民都过上好日子。我们相信，一个更加开放包容的世界，能给各国带来更广阔的发展空间，给人类带来更繁荣的未来。

开放带来进步，封闭必然落后。不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。实践充分表明，各国走向开放、走向合作的大势没有改变。各国携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放，团结一心，凝聚力量，勇毅前行，就一定能共同开创人类美好的明天。

《 人民日报 》（ 2022年11月06日 04 版）

(责编：王仁宏、杨迪)

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