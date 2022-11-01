人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海如期举行

2022年11月01日13:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）记者今日从第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会上获悉，第五届进博会将于2022年11月5日—10日在上海举办。商务部和上海市按照“越办越好”总要求，统筹推进疫情防控和筹备工作，目前各项筹备工作已基本就绪。

中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室主任、上海市人民政府副秘书长顾洪辉介绍，上海市在进博会组委会的统一领导下，成立了由市委、市政府主要领导担任组长的城市服务保障工作领导小组，全力推进17个保障组的216项重点任务，在确保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市环境和一流的服务保障。

顾洪辉表示，做好疫情防控工作是成功举办进博会的前提和基础，为了让大家能够安心地参加进博会，上海市按照国家第九版防控方案和联防联控机制的有关要求，制定了疫情防控工作方案，形成了“1个总体方案+22个专项方案+9个应急处置预案+17个技术指引”的防控方案体系，组建了疫情防控工作专班，发布了参展参会人员防疫须知。

顾洪辉表示，上海市将全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，聚焦“人、物、馆”等重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等关键环节，实施“六个全”，即“全程闭环管理、全链条可追溯、全员疫苗接种、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”措施，构筑“三道防控线”，即“国境、城市、区域和展区”疫情防控线，切实做到“守住边、稳住面、保住点”，保障进博会顺利举办。

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
第五届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海如期举行
　　人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）记者今日从第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会上获悉，第五届进博会将于2022年11月5日—10日在上海举办。商务部和上海市按照“越办越好”总要求，统筹推进疫情防控和筹备工作，目前各项筹备工作已基本就绪。…
市场监管法律法规规章数据库正式上线
　　人民网北京11月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，11月1日，市场监管法律法规规章数据库在市场监管总局门户网站、“市说新语”微信公众号和市场监管法律法规规章数据库APP同步上线。 市场监管法律法规规章数据库是市场监管法规数据的基础库，具有权威性和规范性，是社会公众查询、获取市场监管法规文本权威、规范、及时、便捷的信息化平台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部