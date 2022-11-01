人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）记者今日从第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会上获悉，第五届进博会将于2022年11月5日—10日在上海举办。商务部和上海市按照“越办越好”总要求，统筹推进疫情防控和筹备工作，目前各项筹备工作已基本就绪。

中国国际进口博览会城市服务保障领导小组办公室主任、上海市人民政府副秘书长顾洪辉介绍，上海市在进博会组委会的统一领导下，成立了由市委、市政府主要领导担任组长的城市服务保障工作领导小组，全力推进17个保障组的216项重点任务，在确保防疫安全的前提下，努力提供一流的城市环境和一流的服务保障。

顾洪辉表示，做好疫情防控工作是成功举办进博会的前提和基础，为了让大家能够安心地参加进博会，上海市按照国家第九版防控方案和联防联控机制的有关要求，制定了疫情防控工作方案，形成了“1个总体方案+22个专项方案+9个应急处置预案+17个技术指引”的防控方案体系，组建了疫情防控工作专班，发布了参展参会人员防疫须知。

顾洪辉表示，上海市将全面落实“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，聚焦“人、物、馆”等重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等关键环节，实施“六个全”，即“全程闭环管理、全链条可追溯、全员疫苗接种、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”措施，构筑“三道防控线”，即“国境、城市、区域和展区”疫情防控线，切实做到“守住边、稳住面、保住点”，保障进博会顺利举办。

(责编：王仁宏、吕骞)

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