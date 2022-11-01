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市场监管法律法规规章数据库正式上线

2022年11月01日13:05 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，11月1日，市场监管法律法规规章数据库在市场监管总局门户网站、“市说新语”微信公众号和市场监管法律法规规章数据库APP同步上线。

市场监管法律法规规章数据库是市场监管法规数据的基础库，具有权威性和规范性，是社会公众查询、获取市场监管法规文本权威、规范、及时、便捷的信息化平台。

相关负责人告诉记者，截至10月底，该库收录了120件法律、153件行政法规、243件部门规章，涵盖市场监管部门主要执行的、其他涉及市场监管部门职能的和行政执法普遍适用的法律、行政法规，以及市场监管总局公布和参与制定的所有部门规章。

据了解，社会公众可以通过互联网访问数据库；也可以通过市场监管总局门户网站“服务”栏目的“市场监管法律法规规章数据库”模块访问；手机用户可以通过“市说新语”微信公众号或下载“市监法规”APP访问。

(责编：王震、吕骞)
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