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工信部：前三季度规上电子信息制造业增加值同比增长9.5%

2022年11月01日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京11月1日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年前三季度，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.5%，增速分别超出工业、高技术制造业5.6和1.0个百分点。9月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，较8月份上升5.1个百分点。

图片来源：工业和信息化部官网

数据显示，前三季度，主要产品中，手机产量11.5亿台，同比下降3.5%，较1-8月降幅收窄1个百分点。其中智能手机产量8.74亿台，同比下降3.2%；微型计算机设备产量3.16亿台，同比下降7.9%；集成电路产量2450亿块，同比下降10.8%。

出口方面，前三季度，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比增长6.4%，增速较1-8月份上升0.2个百分点。9月份，电子信息制造业实现出口交货值同比增长7.8%，比8月份上升6.8个百分点。

据海关统计，前三季度，我国出口笔记本电脑1.31亿台，同比下降18.9%；出口手机6.17亿台，同比下降9.9%；出口集成电路2097亿个，同比下降10%。

此外，前三季度，电子信息制造业实现营业收入110363亿元，同比增长8%，较1-8月份上升0.4个百分点；营业成本96128亿元，同比增长9.2%；实现利润总额5331亿元，同比下降5.4%，较1-8月份降幅收窄0.2个百分点；营业收入利润率为4.8%，较1-8月份上升0.1个百分点。

前三季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长19.9%，比同期工业投资增速高8.8个百分点，但比高技术制造业投资增速低3.5个百分点。

(责编：申佳平、吕骞)
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