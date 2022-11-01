人民网北京11月1日电 （记者王震）中国上市公司协会发布中国上市公司2022年三季度经营业绩快报，截至2022年10月31日，沪、深、北三家证券交易所共4945家公司披露三季度报告。数据显示，上市公司前三季度业绩总体保持稳健增长，新能源、高技术制造等展现经济新动能，数字化转型加速，金融服务实体经济功能不断深化，央企改革成效持续显现，上市公司高质量发展格局逐渐形成，资本市场生态进一步向好。

总体业绩继续向好，央企改革成效显著

2022年前三季度，境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元，同比增长8.51%，占GDP总额的60.18%；实现净利润4.75万亿元，同比增长2.46%。实体营收增速持续高于金融，第三季度非金融上市公司营收同比增长9%，远高于金融类上市公司-3%的增速。分季度看，第三季度营收17.77万亿元，净利润1.49万亿元，同比增长7.09%、0.69%。分板块看，北交所前三季度营收增速领先，达35%；科创板净利润增速领先，达24%。

央企改革成效显著。前三季度，剔除金融行业，409家中央国有控股上市公司共实现营收18.19万亿元，净利润1.09万亿元，同比增速分别达13.24%、7.53%，与去年同期比，期间费用率（不含研发费用）降低了0.92个百分点，总体运行稳中向好，质量效益稳步提升。央企积极践行创新驱动发展战略，成为研发“主力军”，在研发投入排名前100的上市公司中占31席。随着国企改革三年行动步入收官，上市央企的发展质量和企业价值逐渐凸显，在促进经济高质量发展中发挥重要作用。

部分行业业绩回暖，新兴产业亮点频现

分行业看，19个国民经济门类行业中，11个行业前三季度营收同比增长，9个行业净利润同比增长，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业等行业第三季度净利润同比增长超40%。部分前期受疫情影响较大的行业经营改善，如住宿和餐饮业，农、林、牧、渔业需求回暖，第三季度营收同比增长26%、29%，第三季度净利润均由负转正。

光伏、动力电池、新能源汽车等新兴产业业绩亮眼。光伏产业链随着产能释放，硅料、硅片、组件公司频现百亿订单，各环节开工率均有所提升，光伏上市公司普遍维持高景气，通威股份、晶科能源等多家上市公司前三季度净利润同比翻倍。新能源汽车产销两旺，出口创历史新高。产业链公司比亚迪、金力永磁、恩捷股份前三季度净利润同比增203%、95%、84%。受益于下游高景气度，动力电池产业链公司呈现繁荣景象，天齐锂业、宁德时代营收同比增536%、187%，净利润同比增2705%、115%。

数字经济上市公司前三季度营收总额同比增长10.66%，市场需求强劲，上市公司数字（智）化进程加速。

受预期偏弱、需求不足影响，房地产及相关行业第三季度表现依旧低迷，后续稳地产政策优化将有助于行业迎来边际改善。

金融服务实体经济功能深化，支持力度持续加大

资本市场持续健康发展，注册制改革成效显著，资本市场支持实体经济功能得到强化。2022年前三季度全市场新增上市公司300家，首发募集资金超4800亿元，同比增29%。其中，注册制下，科创板、创业板、北交所新增246家，募资合计3600余亿元。前三季度全市场再融资（不含可转债）5900余亿元。前三季度退市公司46家，远超去年全年退市总数（28家），退市渠道更加通畅。

金融类上市公司加大投融资投放力度，发力重点领域，服务国家重大战略。数据显示，三季度末六大国有银行发放贷款及垫款余额超92.05万亿元，比上年末增加9.34万亿元，战略新兴产业贷款、绿色贷款、制造业贷款余额大幅增长，服务科技创新，发力低碳转型，助推乡村振兴。

研发保持高强度，创新驱动高质量发展

市场创新活力继续迸发，前三季度上市公司研发支出达0.94万亿元，同比增长20%。创业板、科创板、北交所上市公司研发投入不断加大，前三季度研发支出增速分别为32%、54%、43%，研发强度分别为4.59%、8.68%、4.30%。三个板块中，宁德时代、迈瑞医疗等15家公司研发投入在10亿元以上，191家公司研发强度超20%，271家公司研发投入同比增速逾50%。前三季度创业板、科创板、北交所上市公司资本开支同比分别提升17%、42%、64%。

创新成果转化显著，创业板、科创板、北交所1777家上市公司中，720家前三季度营收、净利润同比双增长，安旭生物、德方纳米等208家公司营收增幅超50%，汉得信息、润泽科技等478家公司净利润增幅超30%，温氏股份、南都电源等53家较去年同期实现扭亏为盈。

稳经济政策持续发力，助企纾困成效显著

为应对今年以来国际环境复杂严峻等超预期因素冲击，国务院5月份及时发布稳经济一揽子政策，各部委相关配套政策接续出台，为上市公司发展营造了良好环境。

数据显示，2022年第三季度，上市公司收到的税费返还共计1865亿元，同比增加77%，积极的财政政策对公司缓解财务压力、盘活营运资金起到积极作用。

中上协调研问卷及上市公司三季报显示，上市公司复工达产情况良好，中长期预期逐步好转。增值税留抵退税、促进大宗消费等政策对上市公司经营发展的支持力度较大。

(责编：王震、吕骞)

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