人民网记者 申佳平

凭借“戒烟神器”“多种口味”“年轻时尚”等新概念，近年来，电子烟受到众多年轻人追捧，但同时也饱受“成分不健康”“烟油泄漏”“诱导未成年人”等争议。

近日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《财政部 海关总署 税务总局关于对电子烟征收消费税的公告》，明确从11月1日起将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。

多位行业专家向人民网《财米油盐》表示，我国电子烟开征消费税，符合烟草市场整体管理要求，体现税制公平和统一；同时有利于强化“控烟”目的，引导社会健康消费。

完善烟草管理、体现税制公平

“不能有些烟需要征税，有些烟不需要征税。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，电子烟是一种新型烟草。把电子烟被纳入到消费税征收范围，在卷烟税目下增设电子烟子目，有利于整个烟草市场的管理，也是税制公平的体现。

据了解，目前包括俄罗斯、日本、美国、英国、韩国等国家均已对电子烟实施征税。我国对电子烟采取的是从价定率的办法，简单来说，即从事电子烟生产、批发、进口等各环节的单位和个人，要按照组成计税价格和规定的税率进行计算纳税。

今年以来，我国对电子烟行业不断拉紧监管“缰绳”。3月，国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》，对电子烟的生产与质量、销售、进出口贸易与技术合作及监督检查方面做出明确规定，规定禁止向未成年人出售电子烟产品。10月1日，“电子烟国标”正式实施，水果味电子烟全面下架。

行业专家普遍认为，目前我国电子烟在生产规范、流通销售、税收等方面均与传统卷烟看齐，行业风险显著释放。特别是电子烟开征消费税，成为国内电子烟监管重要一环，既可以增加财政收入，还将对电子烟过度扩张起到抑制作用。

强化“控烟”目的、引导健康消费

“通过征收消费税，能引导大家减少电子烟消费。” 李旭红介绍，消费税是一种价内税，即税金构成商品价格一部分的税收存在形式。因此，通过价格的调节机制，征收了消费税的商品价格上升，从而引导大家减少消费非鼓励类的消费商品。

按照公告，电子烟消费税征税对象为电子烟产品，包括烟弹、烟具以及烟弹与烟具组合销售的电子烟产品。电子烟消费税涉及两个环节，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。

“电子烟征税后，电子烟产业链利润可能会重新调整，品牌现在要考虑涨价不涨价，以及涨价多少的问题。”电子烟行业专家陈中表示，如果品牌商选择涨价，加上目前国标电子烟产品复购率不高，用户复购率会减少。“这也是监管调控的手段之一，消费减少，符合‘控烟’的目的。”陈中说。

据中国电子商会电子烟行业委员会等联合发布的《2021电子烟产业蓝皮书》显示，2021年中国电子烟行业的市场规模达到了197亿元，同比增长36%。值得注意的是，一些电子烟产品仍存在不安全成分添加、烟油泄漏、劣质电池等严重质量安全隐患。国内外多项研究已表明，电子烟对身体健康存在危害。

“目前市场上存在的大量过渡期生产的水果味电子烟，以及地下工厂生产的非法电子烟，严重影响了国标的销售，也让持证店主苦不堪言，守法经营面临非法经营的冲击。”陈中强调，应该抓好源头管理，重点围绕电子烟生产、非法线上销售等重要环节，严厉打击电子烟领域市场乱象。

对于市场上存在“非国标”电子烟的问题，李旭红建议，继续加大监督管理力度，通过全国统一电子烟交易管理平台，促进相关产业规范发展，鼓励消费者健康消费。

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(责编：申佳平、吕骞)

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