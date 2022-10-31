人民网北京10月31日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，农业农村部、市场监管总局联合印发《关于在部分城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动的通知》（以下简称《通知》），部署从2022年10月至2023年5月，在20个动物诊疗机构数量超过200家的城市开展规范宠物诊疗秩序专项整治行动。

《通知》指出，近年来，部分大城市宠物诊疗发展迅速，在方便城市宠物看病、防范动物疫病传播、支撑宠物经济兴起等方面发挥了重要作用，但一些宠物诊疗机构存在标价不明、过度诊疗、价高质低等诊疗行为不规范问题，宠物诊疗从业人员专业化、机构管理制度化水平需要同步提升。

从范围上看，此次整治覆盖范围主要包括包括北京、天津、上海、重庆，以及沈阳、长春、南京、无锡、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、东莞、成都、西安等。

《通知》要求，各有关地区要通过开展专项整治行动，建立农业农村、市场监管部门宠物诊疗监管协作机制，提升宠物诊疗规范化水平，推动行业高质量发展，建设有效防范风险、有力维护市场秩序的动态监管模式，完善科学定价、价格合理、明码标价的价格管理制度。

此外，《通知》明确了三方面重点任务。一是规范许可和备案管理，重点检查是否存在未经许可从事宠物诊疗活动等情况，及时将从业主体纳入监管范围。

二是强化诊疗行为监管，督促从业主体落实动物疫病防控、兽医病历处方、兽药使用、诊疗服务价格监管等要求，及时依法处理违法违规行为。其中，在加强诊疗服务价格监管方面，《通知》明确将重点检查宠物诊疗机构是否存在不按规定明码标价，价外加价，以虚假折扣、无依据价格比较、低标高结等方式实施价格欺诈等价格违法行为。

三是做好法律制度宣贯，组织有关地区针对宠物诊疗活动的特点，采取有效方式加强法律规章的宣传普及，增强从业人员依法防控动物疫病、守法从事宠物诊疗的意识。

(责编：王仁宏、吕骞)

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