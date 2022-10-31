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中国建造“走出去”步伐加快 专家：应重点推进三方面工作

2022年10月31日19:49 | 来源：人民网
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人民网北京10月31日电 （记者许维娜）基础设施是经济社会发展的重要支撑。近年来，一系列中国地标、世界地标建筑，拔地而起；以高铁工程、港珠澳大桥、上海中心大厦等为代表的超级工程，已经成为中国建造享誉全球的一张“中国名片”，也给中国建造提供了更多施展空间和创新舞台。

“过去几十年间，以基础设施建设为重要内容的中国建造，不断壮大、持续创新、连续跨越，已经成为国家重要的支柱产业。”日前，中国建造大会组委会主席，中国科协书记处原书记、中国科技新闻学会理事长宋南平表示。

“这十年，我国建成了世界最大的高速铁路网、高速公路网，世界级港口群、机场群、水利、能源、信息等基础设施建设取得重大成就。”宋南平表示，也有越来越多的中国品牌、中国标准、中国方案走出国门，深度参与到海外工程的建设当中。可以说，中国建造的强国梦正在逐渐变成现实。

新时代下，中国建造己经上升到国家品牌层面，成为国家形象的重要组成部分。与此同时，中国制造、中国创造、中国建造共同发力，持续改变着中国的面貌。

“可以预见的是当前甚至更长的时间内都是中国建造的转型升级阶段，只是今后的重点有所不同。”原住房和城乡建设部政策法规司副司长国中河表示，中国建造“走出去”发展正在加快步伐实现新的突破。

国中河表示，应着重从以下几个方面推进：一是推进工程建设标准国际化。加强与有关国际标准化组织的交流合作，参与国际标准化战略、政策和规则制定。主动参与国际标准编制和管理工作，积极主导国际标准制定。加快我国工程建设标准外文版编译，鼓励重要标准制修订同步翻译。加强与“一带一路”沿线国家及地区的多边双边工程建设标准交流与合作，推动我国标准转化为国际或区域标准。加强我国标准在援外工程、“一带一路”建设工程中的推广应用。

二是提高企业对外承包能力。鼓励我国建筑企业、工程设计等咨询服务企业参与共建“一带一路”，积极开展国际工程承包和劳务合作。支持企业开展工程总承包和全过程工程咨询业务，推动对外承包业务向项目融资、设计咨询、运营维护管理等高附加值领域拓展，逐步提高我国企业在国际市场上的话语权和竞争力。加强对外承包工程监督管理，规范企业海外经营行为。

三是加强国际交流与合作。加快推动与“一带一路”沿线国家及地区签订双边工程建设合作备忘录，加强政府主管部门沟通协调和信息共享，共同推动建筑企业“走出去”。推进注册建筑师等工程建设领域执业资格国际互认，拓展青年人才交流合作渠道，加快培养熟悉国际规则的复合型人才。

(责编：王仁宏、吕骞)
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