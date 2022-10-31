人民网北京10月31日电 （记者杜燕飞）“前三季度，面对下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，钢铁行业采取提质降本增效措施，狠抓产销平衡，全面对标挖潜 ， 行业运行总体保持相对平稳，并已出现趋稳向好态势，为稳定国民经济发展发挥了作用。”今日，中国钢铁工业协会（以下简称中钢协）副会长兼秘书长屈秀丽在三季度钢铁行业经济运行情况新闻发布上表示。

据屈秀丽介绍，产量方面，据国家统计局公布的数据，前三季度，全国累计钢产量7.81亿吨，同比下降3.4%；生铁产量6.56亿吨，同比下降2.5%；钢材产量10.06亿吨，同比下降2.2%。

进出口方面，据海关总署公布的数据，前三季度，全国累计出口钢材5121万吨，同比下降3.4%；进口钢材834万吨，同比下降22.1%；进口铁矿石8.23亿吨，同比下降2.3%；我国钢材出口均价为1472美元/吨，同比上涨32.2%；进口均价为1590美元/吨，同比上涨25.8%。

价格方面，据中钢协监测，前三季度，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为126.90点，同比下降11.42%。9月末，中国钢材价格指数（CSPI）为112.76点，环比下降1.41%，比年初下降14.38%，同比下降28.50%。

绿色低碳方面，据中钢协统计，前三季度，会员钢铁企业总能耗同比下降4.10%，外排废水总量同比下降21.46%，化学需氧量同比下降23.10%，二氧化硫排放量同比下降19.48%，颗粒物排放量同比下降19.17%，氮氧化物排放量同比下降11.69%，节能减排效果明显。

经济效益方面，据中钢协统计，前三季度，会员钢铁企业实现营业收入48667亿元，同比下降9.27%；营业成本45261亿元，同比下降4.69%，成本下降幅度小于收入降幅4.58个百分点；实现利税1890亿元，同比下降56.98%；利润总额928亿元，同比下降71.34%；平均销售利润率为1.91%，同比下降4.12个百分点。虽然经济效益同比下降，但企业管理费用、财务费用保持下降，研发费用同比增长11.9%，行业整体资产状况相对良好。

谈及钢铁行业面临的形势，屈秀丽认为，受国内国际多重因素影响，钢材下游需求总体较弱。据中钢协测算，前三季度，我国钢的表观消费量约7.41亿吨，同比下降4.2%；重点钢铁企业炼焦煤采购成本同比上升51.1%，喷吹煤采购成本同比上升40.3%，进口铁矿石采购成本虽同比下降，但仍高于2019年和2020年的同期水平。同时，钢铁企业物流成本也大幅上升，加大了企业的成本压力。

“随着国家稳经济一揽子政策落地实施并形成更多实物工作量，国民经济延续恢复发展态势，预计钢铁需求在当前基础上将改善，保持市场供需平衡、提升行业效益水平是行业首要任务，仍要付出努力。”屈秀丽说，下一阶段，钢铁行业要坚持绿色低碳、推动行业变革、谋求新的发展，开创钢铁工业高质量发展新局面。

一是加强运行监测，努力实现行业稳定运行。以构建供需新平衡为目标，降本增效，促进全行业实现稳定运行，提升运行质量和效益。加强企业、行业和政府密切配合，探索并尽快建立新发展环境下的产能治理新机制，优化政策环境推动行业联合重组，提升产业集中度。

二是坚持绿色低碳，推进三大钢铁改造工程。“产能置换”“超低排放”“极致能效”是覆盖全行业的三大钢铁改造工程。中钢协要严格督查违规产能，按照国家《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求努力完成2025年底前的目标任务，尽快研究落实技术清单、能力清单和政策清单，推进全行业节能减排工作。

三是加强产业链建设，加快落实两大产业发展计划。加快推进“基石计划”和以推广钢结构住宅为主攻方向的钢铁应用拓展计划落实落地，加强上下游领域跨产业合作，提高钢铁产业链和供应链的韧性和稳定性。推动国内铁矿资源开发、境外权益铁矿、废钢资源回收利用等各项工作有序开展，提升钢铁行业持续发展的资源保障能力。紧盯下游用钢行业转型升级带来的需求变化，关注战略新兴产业等增量需求，推动高端、绿色钢铁材料在国民经济社会发展各领域的应用。

四是集中资源优势，协同推动科技创新。完善产学研用协同创新体系，加大科技创新研发投入强度，集中力量攻克一批“卡脖子”钢铁材料和核心技术，强化产业链上下游协同攻关，逐步建成各类创新主体协同互动和创新要素高效配置机制，集中优势资源，形成关键核心技术攻关合力，协同推动行业科技创新。

(责编：王仁宏、吕骞)

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