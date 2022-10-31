人民网北京10月31日电 （记者王连香）今日，交通运输部召开10月例行新闻发布会，交通运输部公路局副局长顾志峰介绍，目前，江西、河南、湖南等多地省级交通运输主管部门已结合实际，会同本省能源局、电网公司等单位，制定印发了具体实施方案，加快推动公路沿线充电基础设施建设。据统计，全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个，新增建设充电桩的高速公路服务区872个，充电桩3347个，较《行动方案》印发前分别增长28%和25%。

“今年8月初，交通运输部联合国家能源局、国家电网公司、南方电网公司制定印发了《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，部署各地以高速公路和具备条件的普通国省干线公路服务区为重点，加快推进公路沿线充电基础设施建设。”顾志峰介绍，《行动方案》印发后，四部门立即召开动员部署会，宣传解读《行动方案》，进一步统一思想、凝聚共识、明确目标、完善措施。同时，交通运输部还配套印发了《公路沿线充电基础设施技术指南》，指导各地科学规范开展公路沿线充电基础设施建设。

目前，江西、河南、湖南等多地省级交通运输主管部门已结合实际，会同本省能源局、电网公司等单位，制定印发了具体实施方案，加快推动公路沿线充电基础设施建设。据统计，全国已有3974个高速公路服务区建成充电桩16721个，新增建设充电桩的高速公路服务区872个，充电桩3347个，较《行动方案》印发前分别增长28%和25%。

“下一步，交通运输部将继续加大工作力度，及时调度进展、协调推进，确保如期优质全面完成各项工作任务，让电动汽车‘回得了家、出得了城、下得了乡’，让更多的电动车主能够放心出发、远途出行，为增进民生福祉、提高人民生活品质提供更好保障。”顾志峰说。

(责编：王连香、吕骞)

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